7000 Euro Schaden : Randalierer ziehen durch Heide – Polizei sucht Zeugen

Die Täter hielten sich rund um den Bahnhof und der Innenstadt auf und warfen mit Steinen Autoscheiben ein.

von Gerrit Hencke

27. Juni 2019, 11:50 Uhr

Heide | Unbekannte haben in Heide (Dithmarschen) in der vergangenen Woche offenbar wahllos Autos beschädigt und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit und sucht nun mögliche Zeugen.

In der Zeit vom Montag, 17. Juni, bis zum Samstag, 22. Juni, waren die Täter in der Abend- und Nachtzeit unter anderem in der Nähe des Bahnhofs, der Innenstadt und südlich davon unterwegs. Mit Steinen warfen sie die Heckscheiben von insgesamt 13 Autos ein und richteten damit einen geschätzten Schaden von etwa 7000 Euro an.

Zeugen der Taten gibt es nach Wissen der Polizei nicht. Personen, die Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den Beschädigungen bemerkt haben, werden gebeten sich in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 zu melden.

