Polizei sucht Zeugen : Räuber überfällt Spielhalle in Bargteheide und erbeutet Bargeld

Avatar_shz von Patrick Niemeier

18. Januar 2022, 11:25 Uhr

Er kam maskiert. Gegen 2.50 Uhr am Dienstag, 18. Januar, bedrohte ein Mann in einer Spielhalle in Bargteheide den 36-jährigen Mitarbeiter mit einem unbekannten Gegenstand. Sein Ziel: Das Bargeld aus der Kasse.

Nachdem er das Geld, einen niedrigen vierstelligen Betrag, in seine Besitz gebracht hatte, sperrte der Kriminelle den Mitarbeiter in einem Raum in der Spielhalle in der Straße „Am Redder“ ein. Der Überfallene konnte von dort schließlich die Polizei alarmieren, doch der Täter war bereits unerkannt geflüchtet.

Der ist von kräftiger Statur und spricht mit Akzent

Der Täter soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein und von kräftiger Statur. Er soll mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Maske bekleidet gewesen sein. Er habe mit Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden sie gebeten, sich telefonisch unter (04102) 809-0 zu melden.