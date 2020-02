Polizei sucht den Fahrer : Zwölfjährige bei Verkehrsunfall in Quickborn leicht verletzt

Erst sagte die Schülerin, dass ihr nichts fehle. Später wurden leichte Verletzungen festgestellt.

28. Februar 2020, 12:31 Uhr

Quickborn | Bei einem Verkehrsunfall an der Kieler Straße in Quickborn ist am Donnerstag (27. Februar) eine zwölfjährige Schülerin auf einem Tretroller leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion mitteilte, wurde das Mädchen gegen 6.52 Uhr auf Höhe des Harksheider Wegs von einem weißen Mercedes erfasst, als sie bei grün die Ampel überqueren wollte.

Schülerin sagte, sie sei in Ordnung

Der Fahrer soll sich nach dem Zustand der Schülerin erkundigt haben. Als sie ihm erklärte, dass alles in Ordnung sei, setzte er seine Fahrt fort. Erst im Anschluss stellte sich heraus, dass die Zwölfjährige doch leicht verletzt war. Sie erschien später in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizei und gab den Vorfall zu Protokoll.

Suche nach Zeugen und dem Fahrer

Die Polizeistation in Quickborn ermittelt jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Zeugenhinweise und suchen nach dem Fahrer des Mercedes. Das Mädchen beschreibt ihn als zirka 60 bis 70 Jahre alt mit grauen Haaren. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke und dunkelblaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizeistation unter Telefon (04106) 63000 entgegen.

