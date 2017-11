Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße : Zwei Verletzte nach Autounfall in Norderstedt-Harksheide

vergrößern 1 von 2 Foto: Florian Büh 1 von 2

von Florian Büh

erstellt am 03.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Norderstedt | Bei einem Verkehrsunfall in Norderstedt-Harksheide (Kreis Segeberg) sind am Donnerstagabend zwei Männer verletzt worden. An der Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße/Stormarnstraße/Poppenbütteler Straße war ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Hamburg zu einer Werkstatt unterwegs, da er kleinere Probleme mit seinem Fahrzeug hatte. Dafür wollte er von der Schleswig-Holstein-Straße nach links auf die Poppenbütteler Straße abbiegen.

Nach Aussagen mehrerer Zeugen hatte der junge Mann einen grünen Abbiegepfeil der Ampel nach links. Vermutlich übersah ein 75 Jahre alter Passat-Kombi-Fahrer sein Rotlicht, der auf der Schleswig-Holstein-Straße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mitten auf der Kreuzung. Beide Männer wurden verletzt.

Der Fahrer des VW Golf kam in die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg. Der Fahrer des VW Passat wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Hamburg-Heidberg gebracht. Kurz nach dem Unfall hatte der 23-Jährige seinen Vater informiert, der einige Wertgegenstände aus dem Golf holte: „Das mit den kleineren Problemen hat sich ja nun erledigt“, so der Vater, der dann schnell zu seinem Sohn wollte. „Wie es ihm geht, weiß ich nicht. Er hat eine Halsschiene angelegt bekommen. Alle Airbags haben ausgelöst.“

Für über eine Stunde war die Kreuzung zwar befahrbar, der Unfall und die Aufräumarbeiten sorgten aber für kilometerlange Staus. In Richtung Süden stand der Verkehr teilweise sogar bis zum Glashütter Damm. Ob der Passat-Fahrer wirklich bei roter Ampel gefahren ist, müssten eigentlich die stationären Blitzampeln aufgezeichnet haben, die an dieser Kreuzung nach vielen Unfällen aufgebaut wurden.

