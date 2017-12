Zwei Container für Schulzentrum-Süd

von Claudia Ellersiek

erstellt am 02.Dez.2017 | 16:18 Uhr

Ohne Klassenraumcontainer geht an Quickborner Schulen und Kindergärten derzeit fast nichts. Weil in vielen Bildungseinrichtungen in der Stadt saniert, neu oder umgebaut wird, sind die mobilen Räume im Dauereinsatz. Jetzt genehmigte der Bildungsausschuss auch zwei Container für das Schulzentrum-Süd in der Heidkampstraße. Gut für das Elsensee-Gymnasium, bislang die einzige Schule an dem Standort, denn die zusätzlichen Kapazitäten vergrößern den Gestaltungsspielraum von Lehrern und Schulleitung.

Die Container gehören bereits der Stadt und sind derzeit noch auf dem Gelände der Kindertagesstätte Zauberbaum im Einsatz. Erst wenn die dortigen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, sollen die Container umgesetzt werden. Läuft alles nach Plan, könnte das bereits im Januar 2018 der Fall sein. Das Gymnasium will die Container nutzen, um etwa Gruppenarbeiten zu ermöglichen.

Entsprechend positiv ist die politische Entscheidung dort aufgenommen worden. „Wir haben zwar den kompletten Unterricht raumtechnisch abgedeckt, aber es wird schwierig, wenn wir zum Beispiel Klassen für die Gruppenarbeit teilen wollen“, sagte der stellvertretende Schulleiter Thomas Schilling. Grund: Durch den Bau eines neuen Verbindungsgebäudes und die Sanierung der Bestandsgebäude stehen nicht alle Klassenräume zur Verfügung.

Dass die Schule bislang mit dem eingeschränkten Platz auskommt, liegt auch an dem besonderen Raumnutzungskonzept, mit dem am Elsensee-Gymnasium derzeit gearbeitet wird. „Wir haben die Gelegenheit genutzt und das Fachraum-Prinzip ausprobiert“, so Schilling. Das funktioniere gut. Dieses System gilt ab Klasse sieben und sieht vor, dass die Schüler für jedes Unterrichtsfach in einen entsprechenden Fachraum wechseln – in den Naturwissenschaften ebenso wie in den Geisteswissenschaften und Kunst. Die Klassen fünf und sechs bleiben dagegen in ihren festen Klassenräumen.