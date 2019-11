Unfall an der A7-Anschlussstelle Quickborn : Zusammenstoß auf der Kreuzung: Lieferwagenfahrer missachtet rote Ampel

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls am Freitagabend.

von Christian Uthoff

25. November 2019, 14:11 Uhr

Quickborn | Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der A7-Anschlussstelle Quickborn ist nun die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Bei dem Unfall hatte ersten Ermittlungen zufolge ein Lieferwagenfahrer eine rote Ampel missachtet und dann ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Rotlicht missachtet

Der Unfall hatte sich laut Polizei am Freitag (22. November) gegen 20.40 Uhr auf der Kreuzung von Friedrichsgaber Straße und Pascalstraße ereignet. Dabei missachtete der 22 Jahre alte Fahrer eines weißen Hamburger Lieferwagens nachderzeitigem Ermittlungsstand eine rote Ampel, als er aus Richtung Norderstedt kommend an der Kreuzung in Richtung Pascalstraße fahren wollte.

Mitsubishi beschädigt

Er beschädigte in der Folge den schwarzen Mitsubishi Outlander, eines 37-jährigen Mannes, der aus Richtung Bahnstraße kommend auf die A 7 in Richtung Hamburg fahren wollte. Der Ellerauer stand zuvor noch an der roten Ampel und beschleunigte sein Fahrzeug nach eigenen Angaben erst, nachdem die Ampel für ihn auf Grün umschaltete, so die Polizei.

Zeugen werden gesucht

Dem Paar zufolge wartete an der Ampel ein weiteres Fahrzeug hinter ihnen, dessen Fahrer vermutlich Zeuge des Unfalls geworden ist. Diesen und alle anderen Zeugen bittet die Quickborner Polizei nun, sich unter der Telefonnummer (04106) 63000 mit Hinweisen zum Unfallhergang zu melden.

