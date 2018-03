Zukunft der alten Schule ungewiss

Erhalt des Schulstandorts Goethestraße nicht sicher

von Claudia Ellersiek

10. März 2018, 16:11 Uhr

Der Streit um die Zukunft des Schulstandorts in der Goethestraße geht weiter. Im Bildungsausschuss scheiterte jetzt eine Forderung von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen nach Ermittlung der Sanierungskosten. Die drei Fraktionen hatten einen entsprechenden Antrag formuliert, um die Chancen für den Erhalt der Schulgebäude auszuloten. Er kam nicht durch, weil die Umweltpartei überraschend dagegen stimmte. Die Fraktion hat bereits vor einigen Wochen einen neuen Antrag formuliert, dieses Mal zusammen mit der CDU.

Voraussichtlich in drei Jahren werden die Klassen der Grundschule Goethestraße in Räume auf dem Gelände des Elsensee-Gymnasiums ziehen. Grund: Die alten Gebäude, 1966 in Betrieb genommen, entsprechen nicht mehr den Standards. Die Entscheidung fiel 2007 in den politischen Gremien einvernehmlich, auch der Verkauf des Grundstücks, ein absolutes Filetstück, galt lange als beschlossene Sache. Dagegen regt sich inzwischen Widerstand. Vor allem SPD und FDP möchten den Schulstandort erhalten und holten die Grünen ins Boot.

Genau von denen mussten sich Sozialdemokraten und Liberale nun vorführen lassen. Die Grünen stimmten gegen den eigenen Antrag und vermasselten damit die schon sicher geglaubte Mehrheit. Der Abstimmung war eine emotional geführte Debatte vorangegangen, in der über die Höhe der Schülerzahlen in Quickborn ebenso gestritten wurde wie über den richtigen Zeitpunkt für eine Entscheidung über die Zukunft der Gebäude. Der Christdemokrat Bernd Weiher kündigte an, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Hauptausschusses setzen zu wollen, dessen Vorsitzender er ist. Dann geht es auch um den neuen Antrag.

Darin wird gefordert, „dass das Gelände auch weiterhin vorzugsweise für Bildungszwecke zur Verfügung stehen soll“. Außerdem will Weiher die Beratungen darüber auf das Jahr 2020 verschieben. Dann würde feststehen, ob die Schülerzahlen den Erhalt des Standorts. SPD und FDP quittierten den Winkelzug der Grünen mit Empörung und warben vergebens um frühzeitige Weichenstellung, um gegebenenfalls Fördergelder zu sichern. Ingenieure gehen davon aus, dass die Stadt mindestens 5,7 Millionen Euro investieren muss, um die Gebäude nutzbar zu machen.