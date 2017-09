Zuckerwatte und Kinderlachen

vergrößern 1 von 4 Foto: Stritzke (3) 1 von 4





Die Brass-Band spielte, die Sonne strahlte und überall auf dem Rathausplatz wimmelte es von bunt geschminkten Kindern: Am Sonnabend feierte das Quickborner Kinderhilfswerk sein 30-jähriges Bestehen. Schon im Vorfeld hatte Vorsitzender Richard Janssen angekündigt, das Jubiläum mit einem großen Event für Mädchen und Jungen zu feiern. „Ich freue mich darüber, den ganzen Tag den Kindern zu widmen“, sagte er während der Eröffnung.

Und tatsächlich: Von 14 bis 18 Uhr schlugen Kinderherzen höher. Clown Mücke und Bernhard Heitsch von „Trommelapplaus“ boten im großen Zirkuszelt ein Mitmachprogramm, die kleinen Gäste wurden am Schminkstand zu Löwen und Schmetterlingen und eine große Spielfläche mit Holztürmen und zahlreichen Spielangeboten stand bereit. „Hier sind die Kinder aktiv, machen etwas zusammen, wie es sich für ein Fest des Kinderhilfswerks gehört“, sagte Bürgermeister Thomas Köppl (CDU). Die Stadt hatte extra für das Fest das Märchenerzählerduo „Anna und Wolf“ aus Lübeck spendiert, das sein Publikum gemeinsam mit Schiffsratte „Konzilius“ auf märchenhafte Reise mitnahm.

Der Nachmittag, an dem rund 50 freiwillige Helfer mitwirkten, wurde komplett ohne Spendengelder auf die Beine gestellt. Stattdessen sponserten die Quickborner Stadtwerke und die VR-Bank je 2 500 Euro, um die Ausgaben zu decken. Das Kinderhilfswerk steht seit 30 Jahren dafür, dass alle Spenden zu hundert Prozent bedürftigen Kindern und Familien zugute kommen. „Wir sind ja nur 13 Leute im Verein“, sagte Janssen. Wenn er Hilfsanfragen bekäme, reiche oft ein kurzer Rundruf bei den anderen Mitgliedern, um eine verbindliche Zusage zu machen. „Der Unterschied zu großen Vereinen ist, dass Janssen und sein Team unbürokratisch arbeiten können“, so Köppl. „Sie können individuelle Probleme ansprechen, wenn es um Kinder geht, die bei anderen Fördermaßnahmen durchs System fallen würden.“

Auch Andreas Torn vom Verein „Quickborn Hilft“ betonte die Besonderheit von Janssens Arbeit und der seiner Mitstreiter. „Es ist eine der wichtigsten Institutionen in Quickborn. Das, was das Kinderhilfswerk leistet, können wir in der Form nicht schaffen“, sagte Torn, der an diesem Tag eine Spende von 500 Euro für das Kinderhilfswerk überreichte.

Mit mehr als 800 000 Euro konnte Janssen in den vergangenen Jahrzehnten bereits bedürftigen Familien helfen. Ein Hauptaugenmerk sei dabei die Förderung von Nachhilfe. „Das ist wichtig, damit die Kinder nicht schon in ihrer Jugend zu Verlierern werden“, so der Vorsitzende. Außer großen Projekten steht das Kinderhilfswerk aber auch für konkrete Einzelfallhilfe, die schnell gewährt werden kann. Beim Kinderfest stand der Spaß im Vordergrund. Er war den kleinen Besuchern deutlich anzusehen.