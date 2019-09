Wut auf Hundebesitzer wächst: Immer mehr Hinterlassenschaften

von Claudia Ellersiek

17. September 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Birgit Hesse (kleines Foto) hat in der Regel immer eine Idee, immer eine Lösung parat, bleibt selten eine Antwort schuldig. Geht es allerdings um die Verunreinigung von Spielflächen und Ballspielwiesen in Quickborn durch die Hinterlassenschaften von Hunden, muss die Stadtjugendpflegerin einräumen, ihr falle nichts mehr ein. „Die Hundebesitzer machen inzwischen auch vor Privateigentum nicht mehr Halt“, sagt sie, um gleich eine Frage anzuhängen: „Was müssen das für Menschen sein?“ Die Ratlosigkeit wachse, gesteht sie und appelliert im Gespräch mit unserer Zeitung erneut an Herrchen und Frauchen, nicht ohne Gassibeutel aus dem Haus zu gehen und den dann auch zu nutzen. Offenbar teilen manche Grundstücksbesitzer die Verärgerung. So entdeckte Tageblatt-Leserin Kristin Geisler an einem Quickborner Gartenzaun einen klaren Hinweis. „Gönnen Sie Ihrem Hund doch mal eine Abwechslung: Lassen Sie ihn vor Ihre eigene Tür kacken!“ ist dort zu wenig subtil lesen. Ob die direkte Ansprache hilft, bleibt abzuwarten. Derzeit sind in der Stadt Quickborn mehr als 1500 Hunde registriert.