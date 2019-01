Wünsche, Erinnerungen und Musik

Traditioneller Neujahrsempfang des Bürgermeisters im Ellerbeker Kulturtreff / Besucher rekapitulieren ihre schönsten Erlebnisse

08. Januar 2019, 16:00 Uhr

„Ich finde es ganz toll, dass das Projekt der Sounds of Nuggets so gut funktioniert“, lobte Christine Guse, Pastorin der methodistischen Friedenskirche in Ellerbek die mitreißende Musik der Jugend-Bigband unter der Leitung von Ruth Bednarski-Köller. Die jungen Musiker im Alter zwischen 11 und 21 Jahren spielten am Sonntag während des Neujahrsempfangs von Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) und seiner Ehefrau Regine im Kulturtreff der Gemeinde. „Ich wünsche mir für 2019, dass das so weitergeht mit der Band“, sagte Guse.

Ihr ältester Sohn Jan (15) spielt bei den Nuggets Trompete. Deshalb freue sie sich besonders, dass die Jugendlichen solch ein gutes Angebot direkt vor der Haustür haben, so die Pastorin.

Die Ellerbeker Musikpädagogin Bednarski-Köller gründete die Bigband vor drei Jahren. Seitdem treten die Nachwuchsmusiker zu verschiedenen Anlässen wie privaten Veranstaltungen, Straßenfesten, Weihnachtsfeiern sowie Musik-Festivals auf. Zu ihrem Repertoire gehören außer klassischem Bigband-Sound wie „Groove Merchant“ von Jerome Richardson, womit sie den Neujahrsempfang eröffneten, Ohrwürmer wie „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch und „Billie Jean“ von Michael Jackson sowie moderne Chartsongs wie ‚Uptown Funk‘ von Bruno Mars. Bei ihrem jüngsten Auftritt wurden die Sounds of Nuggets beim Song „Everything“ von Michael Bublé unterstützt von der in Ellerbek aufgewachsenen Sängerin Vanessa Lamker.

Bürgermeister Hildebrand blickte in seiner Begrüßungsrede zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Als herausragendes Ereignis nannte er die Kommunalwahl, die in Ellerbek jedoch zu keinen grundlegenden Veränderungen geführt habe. „Da es hier traditionell keine absolute Mehrheit gibt, müssen sich die Kommunalpolitiker zusammenraufen. Ich halte das für eine sehr demokratische Sache“, sagte Hildebrand. Der Bürgermeister sprach über die im Jahr 2018 realisierten Projekte wie den Anschluss an das Hamburger Stadtentwässerungsnetz und die neue Halle für den Bauhof. Er berichtete weiter, dass die neu geschaffenen Plätze für Kita- und Krippenkinder voraussichtlich im März oder April bereitstehen werden.

Für Amtskollege Rolf Lammert (CDU) aus dem benachbarten Bönningstedt war seine eigene Wahl zum Bürgermeister im vergangenen Jahr das entscheidende Ereignis. Für 2019 wünscht sich Lammert, ausreichend Zeit für die Einarbeitung mit seinen neuen Kollegen sowie für Gespräche mit den Bürgern seiner Gemeinde. Thorina Nielsen, Leiterin der Hermann-Löns-Grundschule sagte: „Ich wünsche mir für die Schule weiterhin die gute und enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde.“ Privat hoffe die Pädagogin, dass alle Menschen, die sie liebe, glücklich seien. Andrea Schilling, Leiterin der Offenen Ganztags-Schule (OGTS) hofft, dass im Jahr 2019 mit dem Bau der dringend benötigten Mensa begonnen wird.

Ellerbeks Pastorin Birgit Vocka von der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde erinnerte sich an eines ihrer schönsten Erlebnisse im vergangenen Jahr. Der Osterfrüh-Gottesdienst um 5.30 Uhr war ihre erste Amtshandlung nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Neuseeland zu Beginn des Jahres 2018 und wurde für Vocka ein besonderes Zeichen des Wieder-Ankommens in ihrer Gemeinde. „Für mich persönlich war es der schönste Gottesdienst, da er sehr schlicht ist, im Dunkeln beginnt, und dann geht plötzlich die Sonne auf“, schwärmte die Pastorin.

Für Kreisjugendfeuerwehr-wartin Gerlinde Langeloh war es 2018 wichtig, dass durch die Wahl von Colin Stadie zum Jugendwart und Malte Sonntag zu dessen Stellvertreter die Zukunft der Jugendfeuerwehr Ellerbek gesichert werde. Für das kommende Jahr wünschte sie sich, dass sie weiterhin als Ausbilderin tätig sein darf.