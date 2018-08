Einschulung : Wünsche aus der Schultüte für die zwei neuen Klassen an der Goethe-Schule

186 Schüler wurden in diesem Jahr in insgesamt acht Klassen in Quickborn eingeschult. Spitzenreiter mit 75 Kindern war die Grundschule Mühlenberg. Darunter, verteilt auf die drei ersten Klassen, befinden sich auch 15 Schüler der sogenannten DaZ-Klasse. In der Gemeinde Ellerau begannen 60 Kinder das erste Jahr ihrer Schullaufbahn.