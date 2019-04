Ein Bönningstedter initiiert Aufforstungsprojekt : „Wir müssen jetzt etwas tun“

Der Bönningstedter Pascal Girardot sucht Mitstreiter für die Aufforstung einer Fläche in seiner Heimatgemeinde

von Caroline Hofmann

15. April 2019, 16:00 Uhr

Bönningstedt | Pascal Girardot hat ein Ziel vor Augen. Er möchte freie Flächen in der Gemeinde Bönningstedt nutzen, um den aktuellen Waldbestand zu erhöhen. Um das realisieren zu können, ruft der engagierte Bürger Politik und Bevölkerung zur Beteiligung an einem Aufforstungsprojekt auf. Seine Pläne hat Girardot bereits während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz vorgestellt. Im Gespräch mit shz.de hat er seine Vorstellungen konkretisiert und das Thema Aufforstung erläutert.

Aufforstung als effektives Mittel gegen Klimawandel

Inspiration für seine Idee fand er in einem Buch. „Da sind 100 Methoden aufgezeigt, die dazu beitragen, den CO2-Ausstoß bis 2050 zu reduzieren. Durch die Schaffung von Wäldern kann CO2 gebunden werden“, erläuterte Girardot. Es habe ihn überrascht, die Aufforstung, also die Bepflanzung eines Geländes mit Bäumen, in der Auflistung auf Platz 15 vorzufinden. „Es ist so einfach und offenbar doch so effektiv“, sagte er. Besonders beeindruckt habe ihn die Tatsache, dass trotz des aktuellen Baumbestands von rund 2,1 Billionen Exemplaren auf der Welt noch Kapazität für ein Drittel oben drauf sei.

Es ist so eine einfache Lösung für ein so großes Problem. Wir haben viele Flächen, die wir nicht benutzen. Paul Girardot, Coach und Motivator

Einen Bereich, auf dem er das Projekt gerne realisieren möchte, hat er bereits gefunden. Die Fläche liegt an der Ellerbeker Straße schräg gegenüber der Gemeinschaftsschule Rugenbergen. Passiert ist dort schon seit Jahren nichts mehr. Für Girardot ein Grund mehr, diese Fläche für sein Projekt zu nutzen. Brachliegende Flächen seien prädestiniert für die Aufforstung. Nach der Vorbereitung der Fläche werde der Boden überprüft. „Es wird geschaut, was der Boden braucht, damit schnellstmöglich ein Wald entstehen kann“, fasste Girardot den Ablauf zusammen. Erst dann können Bäume gesetzt werden. „Beim Aufforsten ist es möglich, die Bäume sehr dicht aneinander zu setzen. Etwa fünf Bäume können auf einem Quadratmeter stehen“, erklärte er.

Projekt soll möglichst bald beginnen

Der Boden werde daraufhin mit Stroh bedeckt, damit die Feuchtigkeit nicht verloren gehe. „Zwei Jahre lang muss die Fläche gepflegt werden“, so Girardot. Läuft alles nach Plan, kann laut Girardot mit der Aufforstung zehn Mal schneller ein Wald entstehen als durch die Natur. Sein Entschluss, der Umwelt schnellstmöglich etwas zurückzugeben, stehe für ihn fest. „Ich möchte ein Zeichen setzen und ein Bewusstsein für die Sache schaffen“, betonte Girardot. Am liebsten möchte er das Aufforstungsprojekt in Bönningstedt noch in diesem Frühling starten. „Wir können immer nur im Frühling oder Herbst starten. Ich will nicht mehr so lange warten“, sagte er. Doch es fehle noch die konkrete Zusage der Politik.

Das Thema Umwelt beschäftigt den gebürtigen Franzosen bereits seit vielen Jahren. Doch aufgerüttelt hat ihn der Sommer 2018. „Diese Hitze über so einen langen Zeitraum war doch wirklich unheimlich“, erklärte er. Sein Entschluss stand fest: „Wir müssen jetzt etwas tun und nicht erst morgen.“ Das Aufforstungsprojekt sei auf Spenden und freiwillige Beiträge angewiesen.Daran sollte das Projekt jedoch nicht scheitern. Von der bisherigen Resonanz und Hilfsbereitschaft der Bönningstedter sei er vollkommen überwältigt. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Menschen für das Thema interessieren“, so Girardot. Ihm sei besonders wichtig, dass es ein Projekt der Bürger ist. „Wenn das nicht erfüllt ist, dann steige ich aus“, bekräftigte Girardot. Er möchte für das Projekt in der Gemeinde Bönningstedt auch BUND, Greenpeace und Nabu mit ins Boot holen. Er stehe bereits mit allen Organisationen in Kontakt, um aus der noch etwas trostlosen Fläche einen kleinen Wald zu machen:

Caroline Hofmann

Für Donnerstag, 25. April, lädt Girardot zu einem ersten Treffen interessierter Mitstreiter ein. An dem Abend sollen Besucher die Möglichkeit haben, einander kennenzulernen und ausführlich über die weiteren Schritte des Projekts wie Zeitplan und Finanzierung zu sprechen. Das Treffen findet im Bönningstedter Partyspeicher, Kieler Straße 128, in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr statt. Jeder ist dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen über das Projekt in der Gemeinde gibt es außerdem über Facebook. Girardot hat dort eine öffentliche Gruppe unter dem Namen „Aufforstung Bönningstedt“ erstellt.