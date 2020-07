In Quickborn : Windschutzscheibe eines VW mit Pflasterstein zertrümmert

Unbekannte müssen das Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

von Caroline Hofmann

20. Juli 2020, 13:13 Uhr

Quickborn | In der Nacht zu Sonntag (19. Juli) ist die Windschutzscheibe eines an der Bahnhofstraße in Quickborn abgestellten VW Passat mit einem Pflasterstein vollkommen zertrümmert worden. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 13 geparkt worden.

Sachschaden liegt bei 1000 Euro

Bislang Unbekannte müssen demnach zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag (18. und 19. Juli) den Stein auf das Fahrzeug geworfen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Polizeistation in Quickborn sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat liefern kann, möge sich unter der Rufnummer (04106) 63000 melden.

