Norderstedt : Wieder Einbruch in Gewerbetrieb: Unbekannte steigen übers Dach in Gebäude ein

Ob der oder die Täter etwas gestohlen haben, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

von Caroline Hofmann

01. Dezember 2020, 12:45 Uhr

Norderstedt | Erneut sind bislang Unbekannte in Norderstedt am Montag (30. November) in ein Gebäude in einem Gewerbegebiet eingebrochen. Dieses Mal haben der oder die Täter in der Oststraße zwischen Am Stammgleis und An der Bahn zugeschlagen. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Dienstag (1. Dezember) mit.

Einbrecher stiegen über das Dach ein

Demnach sind sie zwischen 20 und 8 Uhr über das Dach in das von mehreren Firmen genutzte Gebäude eingedrungen. Der Gebäudekomplex liegt an der Schleswig-Holstein-Straße. Ob die Einbrecher auch etwas gestohlen haben, steht laut Brockmann noch nicht fest.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang jetzt nach Zeugen. Wer also in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oststraße beobachtet hat, möge sich mit den Beamten unter der Rufnummer (040) 52 80 60 in Verbindung setzen.

Ähnliche Fälle bereits in den vergangenen Monaten

Bereits im September waren Unbekannte in einen Gewerbebetrieb eingestiegen. Dort durchsuchten sie den Aufenthaltsraum sowie die Büros. Anfang November versuchten außerdem zwei Männer, in die KfZ-Zulassungsstelle in Norderstedt einzubrechen. Beide Täter konnten mit Hilfe eines Hubschraubers gefunden und festgenommen werden.

