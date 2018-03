Workshop : Wenn der Nachwuchs in Quickborn die Zukunft gestaltet

Kinder und Jugendliche im Dialog mit Quickborner Politikern. Zweiter Workshop im Haus der Jugend.

von Natascha Thölen

26. März 2018, 12:00 Uhr

Quickborn | Am Samstag trafen sich im Haus der Jugend in Quickborn Vertreter aller Fraktionen mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum zweiten Workshop unter dem Motto Demokratiebildung. Die Initiative wurde von Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse in Zusammenarbeit mit Heiko Brandt, der evangelischen Kindertagesstätte, Edeltraud Wiebe, der städtischen Kita Zauberbaum sowie dem Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Soziales (AKJS) ins Leben gerufen.

Nach dem ersten Treffen zum lockeren Austausch mit den Politikern der Eulenstadt im vergangenen November, tragen einige Anregungen und Vorschläge der jungen Generation bereits erste Früchte. Ein großes Anliegen von Hesse ist daher eine noch größere Beteiligung.

In den Workshops, die zwei Mal pro Jahr durchgeführt werden, gehe es ausschließlich um Themen von und für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, so die engagierte Stadtpflegerin. Mit Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) sowie den anwesenden Vertretern des AKJS Fabian Brummund (SPD), Ines Glatthor (FDP), Heinrich Kut und Marion Nagelfeld (beide Bündnis 90/Grüne) und Andreas Torn (CDU) hat Hesse eine überparteiliche gemeinsame Zusammenarbeit verabredet.

Die lockere Atmosphäre ohne Fraktionszwang gefiel auch den Politikern. Köppl freute sich über die interessierte und konstruktive Beteiligung der jungen Generation. Er wünsche sich viel öfter eine größere Bürgerbeteiligung. „Je größer eine Gesprächsrunde ist, desto höher ist die Chance, dass die Wünsche der Bevölkerung gut abgebildet werden und damit das Ergebnis besser wird“, sagte der Bürgermeister.

Die Gespräche sorgen außerdem für mehr Empathie untereinander, wenn man wisse, wie der andere ticke, so Köppl weiter. Martine (20) bestätigte, dass sie, nachdem sie durch die beiden Workshops mehr Einblicke in die Geschehnisse ihrer Stadt bekommen habe, auch mehr Verständnis aufbringe, dass bestimmte politische Prozesse sowie die Umsetzung von Entscheidungen und Vorhaben manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es falle viel leichter, wenn man ein Feedback bekomme und dadurch wisse, dass sich jemand darum kümmere, sagte sie weiter. Helene aus der dritten Klasse der Goetheschule war sehr zufrieden und sogar ein kleines bisschen stolz über den Verlauf der ersten beiden Workshops.

Im November 2017 hatte sie den Politikern ein persönliches Anliegen mit auf den Weg gegeben. In einer Straße auf ihrem Schulweg gab es keine Beleuchtung. Köppl konnte ihr jetzt die frohe Botschaft übermitteln, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat. Die Straßenbeleuchtung sei bereits angeschafft und werde noch im April installiert.

Frederike (19), angehende Auszubildende, freute sich ebenfalls, dass konkrete Verbesserungsvorschläge der Jugendlichen für das beliebte Eulenfest ihrer Stadt in der nächsten Planung berücksichtigt wurden.

Lewan (18) gefiel besonders die lockere Atmosphäre, die nach seiner Meinung zu vielen guten konstruktiven Ideen führe. Im Rahmen ihres Workshops füllten die Teilnehmer einige Meter Papier mit Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt aus ihrer Sicht.