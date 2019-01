„Was ist denn mit Vati los?“

Vortrag über Demenzerkrankung in Hasloher Seniorenresidenz

von shz.de

02. Januar 2019, 16:00 Uhr

Im Dezember 2017 in Deutschland 3,41 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Das geht aus einem Bericht des Statistischen Bundesames hervor. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2050 noch einmal um die Hälfte bis auf rund 4,8 Millionen ansteigen. Gut drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, 1,76 Millionen davon allein durch ihre Angehörigen. Was passiert allerdings, wenn sich die Alterskompetenz des zu pflegenden Menschen so erheblich einschränkt, dass es zur Selbstgefährdung führt?

Für diesen Fall rät Pflegeberaterin Tanja Schlattner (Foto) dringend zu einer stationären Unterbringung. Kürzlich war sie zu Besuch in der Seniorenresidenz Haus Am Rehhagen in der Gemeinde Hasloh und informierte interessierte Bewohner, Angehörige sowie Mitarbeiter über Demenzerkrankungen. Ihr Vortrag „Was ist mit Vati los?“ war der erste im Rahmen der Angehörigen-Abende des Hasloher Seniorenwohnheimes.

Die Abende in der Einrichtung haben informativen Charakter, und geben Möglichkeit zum Austausch mit anderen. Sie sollen künftig fest in das Angebot des Hauses im Bereich der Angehörigenarbeit integriert werden. „Demenz ist eine schleichende Erkrankung“, sagte Schlattner. Die Hamburgerin hat nach ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin Projektmanagement im Bereich Qualitätsmanagement und Pflegewissenschaften studiert. Seit 2002 ist Schlattner als selbstständige Pflegeberaterin und Dozentin tätig. Dabei berät sie Pflegedienstleitungen, Pflegekräfte, Betroffene sowie Angehörige und bildet diese in speziellen Themen rund um die Pflege aus und weiter.

„In der ersten Phase kriegen die Betroffenen selbst alles mit. Oft fragen sie dann ‚Habe ich Quatsch gemacht?‘“, berichtete die Pflegeberaterin weiter. Schwieriger werde es in dem Moment, wenn Angehörigen und Erkrankte realisieren, dass eine stationäre professionelle Pflege unausweichlich wird. Viele Angehörige haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre pflegebedürftigen Eltern, Großeltern oder Ehepartner in ein Senioren- oder Pflegeheim abgeben. Genau hier setzt das neue Angebot des Hauses Am Rehhagen an.

Zusätzlich zu Vorträgen an Angehörigen-Abenden, die laut Leiterin Nicole Brügge in Zukunft auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, gibt es einen regelmäßigen Angehörigen-Stammtisch sowie ein spezielles Gesprächs-Angebot. In einem geschützten Rahmen in ruhiger Atmosphäre steht Susanne Kolls, psychologische Beraterin im Haus Am Rehhagen, jetzigen und zukünftigen Bewohnern sowie Angehörigen im Einzelgespräch zur Verfügung. Es sei ein niedrigschwelliges Angebot des Hauses, in dem es um wertfreies, aktives Zuhören und situatives Nachfragen gehe, sagte Qualitätsmanagementbeauftragte Andrea Gehrandt im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Eine ausführliche Beratung oder persönliche Gespräche kommen im Pflegealltag oft zu kurz“, ergänzte Pflegedienstleiterin Nadine Pekruhl. Insbesondere im Bereich der Demenzerkrankungen gebe es einen hohen Informationsbedarf. Hinzu kommen Ängste, Trauer, schlechtes Gewissen genauso wie Wut und Gefühle von Machtlosigkeit.

Schlattner ermutigte die Gäste in ihrem Vortrag zu Verständnis und Gelassenheit im Umgang mit Demenzkranken. „Es ist wichtig, den Erkrankten ihre Selbstbestimmung zu lassen“, so die Pflegeberaterin. Auch wenn der Betroffene, sein Hemd einmal falsch zugeknöpft oder die Socken vertauscht habe, sei es ausschlaggebend, dass er es selbst gemacht habe, erläuterte Schlattner. Im Anschluss an ihren Vortrag nutzten die Zuhörer die Gelegenheit, sich untereinander über ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen und stellten fest, mit ihren Problemen keineswegs allein dazustehen.