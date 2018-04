Erlebnistag am 6. Mai : Warum die Golfanlage in Quickborn von Umweltschützern gelobt wird

Der Club An der Pinnau setzt seit zwei Jahren ein Konzept um, das den Lebensraum von Insekten verbessert.

von Peter Jäger

27. April 2018, 16:00 Uhr

Quickborn | Der Frühling hat endlich gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und seitdem herrscht reger Betrieb auf der Anlage des Quickborner Golf-Clubs An der Pinnau. Hobby- und Turnier-Golfer nutzen die Frühlingsstimmung. Interessenten, die das aktive Clubleben des gemeinnützigen Vereins kennenlernen wollen, sind am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr zum „Golf-Erlebnistag“ auf der Anlage in der Pinneberger Straße 81a eingeladen. Der Eintritt ist frei. Jeder, der sich für den Club und den Sport interessiert, ist willkommen.

Dabei besteht auch die Gelegenheit, die vor zwei Jahren geschaffene Obstwiese auf dem C-Platz und schon vorhandene Biotope in Augenschein zu nehmen. Die BUND-Experten Jürgen Dammers und Hans-Joachim Bull haben das bereits getan. Sie besuchten das Naturjuwel, um sich von der Entwicklung der Obstbäume zu überzeugen. Zum Besuch eingeladen hatte der stellvertretende Club-Vorsitzende Erik Ballauff, der die fortlaufenden Verbesserungen im Sinne des Naturschutzes mit dem Head-Greenkeeper Jörn Stratmann und Geschäftsführer Nils Scheller koordiniert.

Vor einem Rundgang informierten sie über das Konzept des Clubs, das zur Auszeichnung der Anlage mit einem DGV-Silberzertifikat 2010 und der Gold-Zertifizierung in 2015 in den Bereichen Natur und Landschaft sowie anderen Programmschwerpunkten führte. „Mit der Erlangung der Zertifikate haben wir den Grundstein gelegt für ein neues Bewusstsein. Der Golfplatz ist nicht allein Sportanlage, wie ein Fußballplatz, sondern schon aufgrund seiner Ausdehnung wesentlicher Bestandteil der Landschaftsentwicklung und des öffentlichen Raumes“, sagte Ballauff.

Bereits nach der Gründung des Clubs im Jahre 1982 ließen die Golfspieler etwa 15000 Bäume auf ihrem ungefähr 65 Hektar großen Gelände südlich der Landesstraße 76 pflanzen. 2008 eröffneten sie nördlich davon ein 35 Hektar großes Spielgelände (C-Platz), das nach Art der schottischen Dünenlandschaften als „Links-Course“ angelegt wurde. Auf dieser Seite wachen die Obstsorten.

Neben den Spielbahnen hat das Greenkeeper-Team auf einem Streuobstgürtel insgesamt 90 Obstbäume mit klangvollen Namen angepflanzt, die durch das sommerwarme Hoch ihre volle Blütenpracht entwickeln. „Jetzt können die Hummeln und Bienen kommen“, freute sich Dammers, der das Projekt und seine Umsetzung lobte. Das Kernstück besteht aus drei Kirsch-, drei Birnen-, acht Zwetschgen- und 46 Apfelbäumen. Mit dieser Aktion nimmt der Golfclub an dem Projekt „Allianz – Bäume für die Zukunft“ teil. Die Allianz-Umweltstiftung hat für den Kauf der Bäume einen Förderbetrag von 2000 Euro für den Kauf der Bäume und weitere 1000 Euro für Schilder und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. Die neue Wiese schließt nahtlos an die vom Ehrenvorsitzenden Joachim Griefahn zur Eröffnung des C-Platzes gestiftete Obstwiese an, so dass ein nach Ansicht der Umweltschützer einzigartiges Biotop entstanden ist.

„Mit der Obstwiese und unseren sonstigen Biotopen bieten wir nicht nur Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Im Laufe des Jahres wollen wir auch Schüler herführen und darüber informieren, was wir auf unserem Golfplatz für den Naturschutz tun“, sagte Stratmann. Dazu, so Ballauff, sollen auch der Golf-Erlebnistag und zwei Sommercamps im Juli beitragen.