Wann geht’s sonntags in die Kirche?

Martin-Luther-Kirchengemeinde: Gläubige sollen nach einem Jahr Testphase über den „Langschläfer-Gottesdienst“ entscheiden

27. Juli 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Wann soll der Gottesdienst sonntags beginnen? Diese Frage sollen die Mitglieder der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Quickborn-Heide beantworten. Vor einem Jahr wurde das Pilotprojekt „Gottesdienst für Langschläfer“ gestartet. Der erste Gottesdienst des Monats beginnt um 11 Uhr – also eine Stunde später als die übrigen Andachten. „Ein Experiment, das dem Wunsch Rechnung trägt, dass sich viele Berufstätige am Sonntag gern ein bisschen mehr Zeit zum Ausschlafen und Frühstücken wünschen, bevor sie sich auf den Weg in die Kirche machen“, sagt Jan Decker, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats. Eigentlich war die Testphase für vier Monate geplant, nun lief sie ein Jahr.

„Es war ein Wunsch einiger Gemeindemitglieder, nicht wie vermutlich seit Jahrzehnten gewohnt um 10 Uhr, sondern um 11 Uhr zu starten“, erläutert Decker. „Ich war am Anfang nicht dabei, aber ohne eine wirkliche Auswertung zu haben, kann ich keine großen Veränderungen feststellen“, sagt Pastor Dietrich Kreller. Bis August 2020 ist er als Vertretungspastor in der Gemeinde eingesetzt. Seine Erfahrung: Zwischen 15 und 25 Besucher kämen am Sonntagmorgen – unabhängig von der Uhrzeit. „Ich finde eine Stunde auch nicht signifikant. Wenn wir über einen Nachmittagsgottesdienst um 16 Uhr nachdenken wäre das sicherlich eine andere Sache“, sagt Kreller. „Soweit wollten wir dann als Gemeinde nicht gehen“, wirft Decker ein.

Die ersten Rückmeldungen hat Kreller bereits erhalten. Die Gemeinde ist bei der Gottesdienstzeit gespalten. „Die eine Hälfte ist für 10 Uhr, die andere für 11 Uhr“, erläutert der Pastor und schiebt nach: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.“ Auch wenn sich die Anzahl der Gottesdienstbesucher kaum unterscheide, sei die Zusammensetzung anders. „Konfirmanden kommen gern zum Langschläfergottesdienst, weil er später ist. Das kommt ihnen sehr entgegen“, sagt Kreller. Das Thema Konfirmation findet auch Decker wichtig: „Für die Konfirmandengottesdienste ist es auch eine tolle Uhrzeit. Der Vorteil ist sicherlich, dass man danach sofort zur Event-Location, also nach Hause oder ins Restaurant, gehen kann und nicht noch Zeit bis zum Essen überbrücken muss.“

„Ich kann den 10-Uhr-Termin, aber auch den 11-Uhr-Termin verstehen“, sagt Kreller. Ihm ist es egal. Fast. „Ich stehe morgens immer um 6 Uhr auf. Da ich aus Ottensen komme, ist es mir egal“, erläutert der Pastor. Dann stockt er kurz: „Es macht einen Unterschied für mich, ob ich um 13 oder 14 Uhr zurück bin. Je früher der Gottesdienst anfängt, desto mehr habe ich dann noch vom Tag.“ Auch Decker sieht die Diskussion um die Uhrzeit entspannt: „Als Senior kann ich mir den Tag ja frei gestalten. Ich bin generell ein Frühaufsteher. Ich kann aber verstehen, dass für Familien, bei denen die Eltern in Hamburg arbeiten, der Sonntag ein besonderer Tag ist.“ Allerdings besuche er die Gottesdienste in Quickborn-Heide auch unregelmäßig, weil er auch in der Kantorei der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh aktiv ist. „Da bin ich sonntags häufiger um die Uhrzeit dort im Gottesdienst“, sagt Decker.

„Die Uhrzeit ist nicht die Kardinalsfrage“, ist Kreller überzeugt. „Wenn ich auf ein Konzert gehe, bin ich auch pünktlich, egal, ob es um 19.30 Uhr oder 20.30 Uhr beginnt. Die Frage ist die Prioriätensetzung.“ Kirche werde mittlerweile häufig als Verein gesehen, für den man Beitrag zahlt und dafür werde Unterstützung bei besonderen Lebensereignissen wie Taufe oder Eheschließung erwartet. „Wir müssen uns generell Gedanken machen, wie wir mehr junge Familien in die Kirche bekommen“, sagt Kreller. Das sei ein Thema, mit dem sich der Kirchenkreis, aber auch der Kirchengemeinderat beschäftigen müsse. Dieser wird am Ende auch über die Gottesdienstzeit beraten. „Wie es ausgeht, ist offen“, sagt Decker. Zunächst wolle man die Rückmeldungen aus der Gemeinde abwarten. Aber er und Kreller sind sich einig: Die Zeiten sollten zukünftig möglichst wieder einheitlich sein.



