Vortrag einer Reiselustigen

von Claudia Ellersiek

02. März 2018, 16:12 Uhr

Der Landfrauen-Verein Quickborn und Umgebung setzt seine Veranstaltungsreihe in diesem Monat mit einem Vortrag fort. Morgen Abend ist Kathrin Rehders zu Gast und berichtet in der Mensa der Quickborner Comenius-Schule, Am Freibad 3, von „Landwirtschaft auf vier Kontinenten – als Landwirtin um die Welt“. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Maren Ahrens unter Telefon (0 41 01) 2 67 83.