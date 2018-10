Von Umbruch geprägte Saison

Für kommenden Sonntag lädt der Verein Torfbahn Himmelmoor zum letzten Mal in diesem Jahr zur Fahrt mit der alten Lore ein. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Dan Zelck, zieht Bilanz.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Nach rund 40 Jahren ist der Torfabbau im Quickborner Himmelmoor Geschichte. Die Fahrten mit der alten Lore gehören dagegen noch lange nicht der Vergangenheit an. Am kommenden Sonntag, 21. Oktober, tuckert die alte Torfbahn in diesem Jahr das letzte Mal durch das Quickborner Himmelmoor.

Der Verein Torfbahn Himmelmoor beendet die Saison und zieht eine größtenteils positive Bilanz: „Die Saison war geprägt vom Umbruch. Im vergangenen Jahr konnten die Besucher noch einen aktiven Torfabbau erleben. Das Torfwerk hat seinen Betrieb eingestellt. Nun fahren wir durch eine in der Renaturierung befindliche Natur“, sagt der Vereinsvorsitzende Dan Zelck im Gespräch mit unserer Zeitung. Einige Strecken, die durch sehr sensible Naturbereiche führen, habe der Verein stillgelegt und abgebaut. „Als Ausgleich sind wir gerade am Bau einer kleinen Neubaustrecke“, kündigte Zelck an. Diese soll im nächsten Jahr auf den Exkursionen und Sonderfahrten befahren werden.

„Außerdem haben wir in diesem Jahr ein Patenstück Moor von der Unteren Naturschutzbehörde zugesprochen bekommen. Hier sind wir selbst für die Erhaltung, Entkusselung und Pflege verantwortlich“, so Zelck. Die Besucherzahlen blieben auch in diesem Jahr stabil. Jedoch konnten die ehrenamtlichen Mitglieder auch Besucherspitzen feststellen. Den Grund dafür sieht Zelck insbesondere in dem beständig guten Wetter. „Die Anzahl der Sonderfahrten sind geplant reduziert worden, aber weiterhin von großem Interesse. Sehr gut angekommen werden die Fahrten für Schulen und Kindergärten, hier haben wir eine deutlich erhöhte Nachfrage. Das Erlebte im Himmelmoor lässt sich mit den von uns gegebenen Infos für Kinder sehr gut im Lehrplan der Schulen einbauen“, bilanzierte Zelck.

Zwar beginne nun die Winterpause, doch für die Vereinsmitglieder bedeute das nicht, sich auf die faule Haut zu legen. „Wir sind fast täglich vor Ort mit der Wartung und Pflege der Gleise, Maschinen und Vegetation beschäftigt. Auf eine Fahrstunde mit Besuchern entfallen etwa 15 Arbeitsstunden“, erklärte der Vorsitzende. Angestrebt sei, an Ostern den Fahrbetrieb wieder aufzunehmen, genaue Termine stünden jedoch noch nicht fest.

Auch über den Zug für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste konnte Zelck positives vermelden: „Wir waren selbst überrascht, dass der Zug in der Umgebung einen so guten Anklang findet. Wir haben durch Leute sehr viel herzliche Worte bekommen, so dass wir als Torfbahner manchmal schon selbst ganz gerührt waren“, schilderte Zelck. Seit der Indienststellung sei der Zug an jedem öffentlichen Fahrtag im Einsatz gewesen.

Die letzte Torfbahn-Fahrt dieser Saison startet jeweils um 13 und um 15 Uhr am Torfwerk in der Himmelmoorchaussee. Es empfiehlt sich, etwa 30 Minuten vorher vor Ort zu sein, da Tickets ausschließlich dort gekauft werden können. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren 3 Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenfrei mit, haben jedoch keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz. Hunde und andere Haustiere können nicht mitgenommen werden.