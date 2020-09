Von Tätern und Opfern der NS-Zeit

Soziologe thematisiert Teil der Quickborner Geschichte

28. September 2020

Quickborn | „Ich glaube, die Wenigsten wissen, dass der Platz eigentlich Paul-Warnecke-Platz heißt“, sagt Jörg Penning von der Projektgruppe Quickborn des Fördervereins Gegen das Vergessen - Spurensuche im Kreis Pinneberg und Umgebung 1933-1945. Seit gut einem Jahr erinnert eine Stele im Birkenwäldchen am Harksheider Weg an das Schicksal des 19-Jährigen, der am 5. März 1933 ermordet wurde. Der junge Kommunist gilt als das erste Opfer des Nationalsozialismus in Quickborn.

Es ist das erste Mal, das öffentlich auf die Geschichte des Platzes aufmerksam gemacht wird. „Es gab hier nie ein Schild“, sagt Penning. Heute allerdings erinnert eine Stele an das Verbrechen und informiert darüber, dass der Täter Gustav Jeske 1947 zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, aber bereits 1951 wieder aus der Haft entlassen wurde. Das sei ein sei wichtiges Zeichen gegen das Vergessen, betont Penning, der am Sonntag interessierte Quickborner im Rahmen einer gut dreistündigen Radtour an die Plätze in der Stadt führte, an denen die NS-Vergangenheit Quickborns bis heute sichtbar ist.

„Es ist wichtig, über die lange Zeit aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängte NS-Zeit zu informieren“, sagt Penning. „Ich hatte schon als Schüler großes Interesse an dem Thema. Damals war ich aber noch nicht in Archiven aktiv, aber habe Zeitzeugen befragt.“ Für sein Examen setzte sich der Soziologe intensiv mit der NS-Zeit in Quickborn auseinander: „Ich habe ein Jahr lang intensiv im Landes- und Bundesarchiv und im Propsteiarchiv. Wichtige Quellen waren aber auch die damaligen Tageszeitungen, also das Pinneberger und Quickborn-Hasloher Tageblatt, und die Parteizeitungen, die damals eine ganz andere Bedeutung hatten.“

Der Mord an Warnecke ist dort mit drei beziehungsweise vier Zeilen erwähnt worden. „Das war für die damalige Zeit viel.“ Seine Ergebnisse und die der Spurensucher im Kreis Pinneberg hat er zusammengestellt und eben eine Radtour erarbeitet. „Ich habe sie früher schon angeboten, aber seit 2016 pausiert. Nun will ich sie wieder häufiger anbieten“, sagt Penning.

Die Kriegs- und Zwangsarbeitergräber auf den Friedhöfen sind ebenso Ziele wie das Himmelmoor, die Kieler Straße, in der Euthanasieopfer lebten, aber auch die Geschäftsstelle der NSDAP zu finden war, an der Ecke zur Adolf-Hitler-Straße, heute Harksheider Weg, nämlich. Penning zeigt Fotos vom 4. Mai 1945, als sich englische Truppen und Mitglieder der Wehrmacht am Bilsener Wohldt trafen. „Es war der zweite Kontakt. Am Ende stand die Kapitulation für Nord-Westdeutschland, die am gleichen Tag unterzeichnet wurde“, sagt Penning und blättert durch die Fotografien. „Das ist von den Briten sehr gut dokumentiert worden.“

Das Kriegsgefangenenlager im Himmelmoor fasziniert Penning besonders, denn unter den bis zu 1000 Gefangenen waren auch etwa 50 jüdische Kriegsgefangene aus Frankreich. „Eigentlich war seit Wannseekonferenz 1942 klar, dass sie deportiert werden. Daher stellt sich die Frage, warum es so ein Lager gab und warum die Nazis sich an die Genfer Konventionen zum Schutz von Kriegsgefangenen gehalten haben“, sagt Penning. In Frankreich gebe es ausführliche Forschungen dazu, in Deutschland sei das Thema noch relativ unerforscht. Er selbst will es vorerst nicht angehen.

Zusammen mit dem Förderverein Spurensuche recherchiert er allerdings zum Polizeireservebatallion 101, eine paramilitärische Einheit der Ordnungspolizei im nationalsozialistischen Deutschland, die in Hamburg aufgestellt wurde. Das Bataillon war im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und aktiv am Holocaust beteiligt. Angehörige dieses Verbandes waren an der Ermordung von mindestens 38 000 Juden direkt beteiligt und sollen an der Deportation von 45 000 Juden in Vernichtungslager beteiligt gewesen sein. „Die Einheit bestand aus etwa 500 Personen, 200 hat man nach dem Krieg ausmachen können. Einige haben im Kreis Pinneberg gelebt. Diese Biografien wollen wir recherchieren“, sagt Penning. „Wir wollen anhand von Einzelpersonen die Grausamkeiten der Zeit zeigen.“ Daher hält er auch die Namensgebung in der Quickborner Heinrich-Lohse-Straße für fragwürdig. „Ich würde es gut finden, wenn man die Diskussion führen würde, wie man mit so einem Straßennamen umgeht“, erläutert Penning. Lohse, so führt er aus, sei nicht nur Landwirt, sondern von 1910 bis 1933 Amtsvorsteher und Mitglied der NSDAP gewesen. „Er schied 1933 aber nicht aus dem Amt aus, um sich gegen das Regime zu stellen, sondern aus Altersgründen. Lohse soll auf Basis der „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 Schutzhaft und Aufenthaltsverbote verhängt haben. „Mit dem Wissen um die Folgen des NS-Regimes wirkt es heute befremdlich, mit Heinrich Lohse weiterhin einen Unterstützer des Nationalsozialismus mit einer Straßennamensgebung zu ehren“, sagt Penning.

„Ich weiß, dass einige der älteren Generation einen anderen Blick auf meine Forschungen haben und auch sagen, ich soll die Arbeit ruhen lassen“, berichtet Penning. In seiner Arbeit sei er aber nie behindert worden. „Ich arbeite gut mit Archiven zusammen, aber das sind auch staatliche Stellen. Ich bin auch mit Nachkommen einiger Täter ins Gespräch gekommen. Dabei lasse ich aber Reizbegriffe wie Nationalsozialismus weg“, sagt Penning. „Es ist aber nicht so, dass sie viel erzählen. Oftmals haben sie ihre eigene, private Sicht auf die Person.“