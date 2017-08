Sammlerinnen mit großer Leidenschaft : Von Quickbornerinnen, die Eulen-Pins sammeln

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Hofmann 1 von 2

Quickborn | Auf einer selbstgehäkelten Decke hat Inge Voigt 37 Anstecker akkurat und sorgfältig aufgereiht. Es sind jedoch keine gewöhnlichen Anstecker, sondern Eulen-Pins der Stadt Quickborn. Seit 1980 sammelt die gebürtige Quickbornerin die kleinen Anstecker, die in jedem Jahr zum Eulen-und Schützenfest verkauft werden. „Den ersten haben die wenigsten“, stellte sie im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Ihre Sammel-Leidenschaft habe mit dem Kauf des ersten Eulen-Pins begonnen. „Den habe ich mir aus Wohltätigkeitszwecken gekauft. Als ich dann ein paar hatte, dachte ich mir, dass ich jetzt auch alle sammeln kann“, erklärte Voigt. Jeden Eulen-Pin von 1980 bis 2017 habe sie nur ein Mal.

Doch sie ist nicht die einzige Quickbornerin mit diesem außergewöhnlichen Hobby: Auch Gisela Trost sammelt leidenschaftlich gern die Eulen-Pins. Auch sie hat sie sorgfältig aufgereiht auf ein weißes Tuch geheftet. Sie hat 35 Eulen-Pins seit 1983 gesammelt. Da brennt ihr eine Frage besonders unter den Nägeln: „Habe ich eine vollständige Sammlung?“

Der erste echte Pin ist von 1983

Ja, auch ihre ist komplett. Zumindest laut Aussage von Nicole Münster aus dem Quickborner Rathaus. Denn der erste „richtige“ Eulen-Pin ist von 1983 und den besitzt die Quickbornerin. „Der erste Pin ist von 1982. Da steht allerdings noch Verkehrs- und Heimatverein mit drauf. Dann gibt es noch zwei ohne Jahreszahl, die vermutlich noch älter sind“, erklärte Münster.

Über die Tatsache freute sich Trost sehr. „Wenn das so ist, dann sammel ich sie natürlich auch weiter“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Sammeln der Eulen-Pins habe auch für sie ganz unverfänglich begonnen. „Ich habe mir einfach die Pins gekauft und merkte dann irgendwann, dass ich sehr viele habe und auch aus jedem Jahr“, erklärte Trost. Die Quickbornerin kaufte etwa 1982 ihren ersten Pin. Auch ein älterer Anstecker gehört zu ihrer Sammlung. Jedoch kann sie sich nicht mehr daran erinnern, aus welchem Jahr dieser stammt. „Leider habe ich da den unteren Teil abgeschnitten. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, aus welchem Jahr er kommt, aber es muss ja vor 1983 sein.“

Über die Jahre haben sich sowohl Form als auch Farbe der Anstecker immer wieder verändert. Seit 1983 ist auf jedem Exemplar ein Schriftzug mit „Eulen- und Schützenfest“ sowie die Jahreszahl zu sehen. Auf den drei Ansteckern davor fehlt die Jahreszahl. Sowohl Trost als auch Voigt war es von Anfang an wichtig, dass das Geld aus dem Verkauf der Eulen-Pins für einen guten Zweck verwendet wird. Der Verkaufserlös wird bis heute zur Finanzierung des Quickborner Eulenfestes genutzt.

Erlös hilft bei der Finanzierung

Im Gegensatz zu Voigt hat Trost auch einige Pins in mehrfacher Ausführung, die sie mit Freunden tauscht. Doch ihre vollständige Sammlung bleibt bei ihr, ordentlich sortiert auf einem weißen Stofftuch. Genauso wie Voigt hat auch Trost Lieblinge in ihrer Sammlung „Am schönsten fand ich die Eulen von 1994 bis 2014. Da haben die Pins noch die Form einer Eule“, sagte Trost. Jetzt sind die Pins rund. Anders sieht das Voigt: „Ich mag die letzten drei Pins am liebsten. Früher waren die aus Plastik und nicht so schön.“ Trost ist in ihrer Sammlung eine Merkwürdigkeit aufgefallen. „Der Pin zum 20. Geburtstag des Eulenfestes aus dem Jahr 1994 hat keine Ohren“, stellte sie fest. Die Eulen-Pins sind für Trost und Voigt nicht das einzige Sammelobjekt. Auch Teddys und Tassen stehen auf der Liste.

Weggeben möchten beide ihre Sammlung nicht mehr. „Ich hatte einmal überlegt, aber ich habe mich dagegen entschieden“, sagte Trost. Stattdessen wolle sie so lange weiter sammeln, wie es auch Eulen-Pins gibt. „Da müsste es mir sehr schlecht gehen, dass ich nicht weiter sammeln möchte“, sagte sie und lachte. Auch Voigt spielt nicht mit dem Gedanken. „Meine Kinder werden irgendwann weitersammeln, wenn ich es nicht mehr kann“, so Voigt.

von Caroline Hofmann

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:00 Uhr