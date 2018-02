Von Limbo bis zur Polonaise

Grundschule der Gemeinde Tangstedt feiert große Faschingsparty mit 90 Kindern

Verrückte Karnevalszeit – statt Unterricht in den Klassen feierte die Grundschule Tangstedt am Freitag ein superstarkes Faschingsfest. Rund 90 Schüler eroberten schon um neun Uhr die geschmückte Turnhalle . DJ Bernd, als Pirat am Mischpult, startete sein temporeiches Animations-Programm mit einer megalangen Polonaise, die von der Schülerin Paula angeführt wurde. „Hände auf die Schultern, jetzt muss der rechte Arm fliegen und nun alle winken! Sehr schön, ihr Nasen! Und jetzt alle hüpfen! Schneller!“

Nicht nur die Kids, auch das Kollegium und Helfer erschienen in originellen Verkleidungen. Angefangen bei Schulleiterin Maike Hansen, die im kuscheligen Einhorn-Kostüm gesichtet wurde. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählte sie, dass die Grundschule alle zwei Jahre eine Faschingsparty feiert: „Wir machen’s alle zusammen. Das Schmücken der Halle, das leckere Büfett und den Getränke-Ausschank.“

Die verkleidete Lehrerin Ramona Wilms schwebte als rosa Fee durch die Turnhalle. Petra Arndt, Schulsozialarbeiterin, trat als Seemann auf. Die männlichen Kollegen Jonas Doll („Jedi“) , Tim Völzke („Darth Vader“ ) und Maxemilian Groß (Zauberer) hatten eine „Star Wars-Mission“ in Tangstedt unterbrochen.

Die fantasiereichen Kostüme der Schüler faszinierten nicht nur den Fotografen: Pia kam als Vampir, Luis als Seeräuber, Zoe als Hexe. Tjorve hatte sich als James Bond unter die Menge gemischt. Auch der HSV-Spieler Bobby Wood mit einer „7“ auf dem Rücken fand Trost und Freude in dem vergnügten Stimmungskessel.

Schwung in die Party brachten immer neue Spiele des Moderators – und seine fetzigen Disco-Songs: „Hurray, it’s holyday“, „Chuco Chuco“ und Limbo-Klänge. Der geschmeidige Limbo-Tanz war für den Moderator etwas zu anstrengend, aber die verkleideten Kids kamen locker unter der Stange durch. Nach einem lustigen Affentanz mit vielen Verrenkungen brauchten alle Erfrischungsgetränke und eine Stärkung am Büfett. Die Auswahl reichte von Würstchen-Igel, Käse-Spießen, Quarkbällchen, Cabanossi und Würstchen bis zu abwechslungsreicher Vitaminkost. Kaum hatte sich alle erfrischt und gestärkt, spielte DJ Bernd nur noch Disco-Musik bis zum Abwinken um 12 Uhr.