Lesung in Quickborn : Vom Büchereichef zum Star-Wars-Bösewicht

von Bastian Fröhlig

erstellt am 20.Nov.2017 | 12:25 Uhr

Quickborn | Die Lesung von Büchereileiter Klaus Fechner war spannend, doch noch spannender war, was er am Gürtel trug – ein Lichtschwert. Das faszinierte vor allem die Jungs, die zum „Star Wars Reads Day“ in die Quickborner Bücherei gekommen waren.

Das von George Lucas mit dem ersten Film „Krieg der Sterne“ geschaffene Star-Wars-Universum mit Robotern, Sturmtruppen, Ewoks, Lichtschwertern und Jedis faszinierte am Sonnabend nicht nur die jungen Besucher. „Wir wenden uns an Kinder ab sechs Jahren, aber alle sind angesprochen“, sagte Bibliothekarin Michaele Ploog. „Wir haben es bewusst als Familienevent auf den Sonnabend gelegt.

Während sonst oft die Mütter mit in die Bücherei kommen, ist das heute was für die Väter.“ Sie selbst hatte aus einem Schal und mit Geschick ein Ewok-Outfit gefertigt. „Sie sind klein und knuddelig“, begründete sie ihre Wahl und gestand: „Im letzten Jahr haben wir es gemacht, weil der Chef Fan ist, aber das hat so viel Spaß gemacht, dass wir wieder dabei sein wollten.“

Fechner hatte sich in einen schwarzen Umhang gehüllt und trug eine Maske von Kylo Ren, dem – ganz vereinfacht ausgedrückt – neuem Oberschurken der dritten Trilogie, die 2015 mit „Das Erwachen der Macht“ begann und im Dezember mit „Star Wars: Die letzten Jedi“ fortgesetzt wird. Sein Lieblingscharakter? Fechner schüttelte den Kopf: „Das ist ganz klar Darth Vader.“

Der Ober-Ober-Ober-Bösewicht, der mit dem Todesstern ganze Planeten zerstören wollte? Warum denn der wohl bekannteste Charakter des Star-Wars-Universums? „Es ist der Zwiespalt zwischen Gut und Böse, der in ihm tobt und den wohl jeder kennt. Jeder steht mal vor bösen Herausforderungen“, sagte Fechner, der seit Kindheit an Fan der Weltraum-Saga ist. „Ich war damals im ersten Film im Kino. Da kann man mal sehen, wie alt ich bin“, sagte er lachend. Doch auch 40 Jahre nach der Premiere hat die Star-Wars-Welt nichts an ihrem Reiz verloren, was weit mehr als 100 Besucher in der Stadtbücherei bewiesen.

„Wir setzten auf Leseförderung“, sagte Fechner und zeigte auf einen Aufsteller mit Jedi-Meister Yoda, dessen auffälligstes Merkmal außer den großen abstehenden Ohren und der grünen Farbe die häufig in der Form Objekt-Subjekt-Verb stehende Wortstellung auch in dem Slogan: „Viel zu lesen Du noch hast!“ verwendete. „Mit einem Thema Star Wars kriegen wir die Jungen, die sonst eher lesefaul sind“, sagte Ploog.