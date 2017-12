Plattdeutsche Weihnachten : Viel Musik und spitze Zungen in Quickborn

vergrößern 1 von 4 Foto: Carolin Hofmann 1 von 4





Quickborn | Das Wochenende stand in Quickborn ganz im Zeichen von Comedy. Den Anfang machten dabei Lars-Luis Linek und Gerd Spiekermann die im Rahmen ihrer „Hamborg Tuur“ auch in der Eulenstadt vorbeischauten.

Der Musiker Linek und der Moderator sowie Autor Spiekermann sorgten am Freitagabend im Artur-Grenz-Saal für ordentlich Stimmung. Mit einem typisch plattdeutschen „Geiht good?“ begrüßte das Duo die etwa 100 Besucher. Dabei nahmen die beiden in ihrem Programm „Wiehnachten steiht vör de Döör“ passend zur Jahreszeit das Thema Weihnachten auf die Schippe.

„Am Anfang ist die Vorfreude noch groß. Die Familie kommt zusammen, doch dann werden die alten Familienkamellen rausgeholt“, erzählte Linek. Da endet so ein eigentlich besinnlicher Weihnachtsabend auch schon einmal in einem Malheur. „In unserer Familie gibt’s aber keinen Streit, zumindest nicht in der Weihnachtszeit.“ Diese Liedzeile stammte außerdem aus einem Lied von Linek. Mit einer ordentlichen Portion Blues und gleich mehreren unterschiedlich klingenden Mundharmonikas begeisterte er instrumental und gesanglich das Publikum.

Mit seiner spitzen Zunge und ebenfalls auf Plattdeutsch sorgte Spiekermann für zahlreiche Lacher. „Wer sagt, dass Vorfreude die schönste Freude ist? Wer das sagt, kann was von mir zu hören bekommen“, sagte der aus dem Kreis Wesermarsch stammende Moderator. Bereits als Kind sei die Weihnachtszeit nicht gerade rosig gewesen. Erst mussten die Monate, dann die Wochen, die Stunden und die Minuten bis zum großen Tag runtergezählt werden. Doch bevor es zu der großen Bescherung kam, musste der junge Spiekermann noch ein ganzes Programm über sich ergehen lassen. Erst ging es in die Kirche. „So muss die Hölle sein“, witzelte er.

Das Publikum ist begeistert

Sonntagmittag sammelten sich erneut etwa 300 Besucher im Artur-Grenz-Saal. Bibi Maaß, Ulf Wilkens und Ina Twisselmann luden zu einer beschwingt satirischen Weihnacht ein. Dabei wurden die drei Comedians von der Bigband „The Greenhorns“ der Quickborner Musikschule begleitet. Sie stimmten die Besucher mit Liedern wie „Here comes Santa Claus to town“, „Santa Claus is coming town“ und „Santa Baby“ auf die Weihnachtszeit ein. Das gewohnt souveräne und professionelle Spielen der Musiker sorgte beim Publikum für Begeisterung.

Auch das Zusammenspiel der drei Entertainer passte. Gemeinsam wollten sie zur Begrüßung ein Weihnachtslied singen. Doch Twisselmann vermängelte das Gesangstalent von Maaß. „Du bist so unrhythmisch wie ein rostiger Nagel in der Wand“, warf Twisselmann Maaß vor. Über seine schwere Kindheit berichtete Wilkens: „Wir hatten ja nichts.“ Auch die Erinnerungen an die Aachener Printen waren lebhaft. „Das ist ein falsch verstandener Baustoff bei dem man den Beipackzettel nicht gelesen hat“, beschwerte er sich. Drei Wochen müsse man das Gebäck im Wangenbeutel wässern, um sich nicht die Zähne auszubeißen.

Maaß und Twisselmann spielten eine Stochastik-Vorlesung vor. Dabei analysierten sie die Wahrscheinlichkeit, ob der Weihnachtsmann tatsächlich männlich ist. Das Ergebnis: „Der Weihnachtsmann ist entweder weiblich oder schwul“.