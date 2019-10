Verwunschenes Haus am Moor

Maya Schniering lebt in der ältesten Immobilie rund um das Torfwerk und wird die letzte Mieterin sein

von Claudia Ellersiek

23. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Breshniev hat das Unglück überlebt. Das war nicht zu erwarten, denn als sich die riesige Zwillingspappel dem Sturm geschlagen geben musste, hat sie den Vogel unter sich begraben. Sie legte sich in einer Windbö schief und krachte ihm einfach aufs hölzerne Haupt. Zum Glück war es nur das weiche Blätterdach. Wäre es einer der Stämme gewesen, die Schnitzarbeit wäre hinüber gewesen. Für Maya Schniering hätte das irgendwie gepasst. Der 5. Oktober 2017 war ein kompletter „Scheiß-Tag“, wie sie heute rückblickend sagt, an dem sich gefühlt ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte. Nur weil Sturmtief Xavier wütete und Schniering in einem steinalten Haus lebt. Und wenn sie was nicht abkann, ist es Chaos.

Nun zieht sie aus diesem Haus aus, das am Rande des Himmelmoors direkt neben dem Torfwerk steht und 1898 für den Torffabrikanten Hermann Dyrssen gebaut wurde. Zwar hat sie noch einige Monate, bis sie den Laden dicht macht, aber der Tag steht ihr bevor. „Ich werde heulen, das weiß ich jetzt schon.“ Weil sie sicher ist: Ihr Abgang bedeutet das Todesurteil für das Haus. Die Stadt, seit 2016 Besitzerin der schrägen Immobilie, werde es garantiert abreißen lassen.

Auch wenn noch nichts entschieden ist, Schniering lässt sich von dem Gedanken nicht abbringen. Und so ein Haus reißt man nicht ab. Da spricht die Fachfrau, Schniering ist Diplom-Restauratorin. „Ich lebe seit 13 Jahren hier und liebe es“, sagt sie. Die Baudetails, das Unvollkommene, der verwunschene Garten, die Ruhe – niemals würde die Restauratorin in eine Neubauwohnung ziehen. Ihr Haus hat Seele und verdient, dass man sich gut darum kümmert. Und dann ist es für sie historisch bedeutsam, weil das älteste rund um das Torfwerk.

Also hat sie der Stadt ein Kaufangebot gemacht. Oder die Stadt ihr. Wer zuerst auf die Idee kam, ist nicht so ganz klar, aber auch egal. Irgendwie jedenfalls waren deren Vorstellungen und die der eigenwilligen Mieterin nicht in Einklang zu bringen. Unter anderem soll es um die Grundstücksgröße gegangen sein. Deshalb streicht Schniering jetzt auch die Segel. „Meine Gesundheit hat in den letzten zwei Jahren echt gelitten. Das tue ich mir nicht mehr an.“

Schuld ist nicht das vom Alter gebeugte Haus mit seinen schiefen Türzargen, dem ramponierten Putz, den bröckelnden Fensterbänken und diesen wunderbar gearbeiteten Fenstern, die bislang nie ausgetauscht wurden. „Sind die nicht schön“, fragt Schniering, und plötzlich ist es da, dieses warme Lächeln, das den zornigen Gesichtsausdruck für einen Moment überdeckt.

Nein, die Schuld gibt sie der Stadt, die sie erst mit der Pappel hängen ließ und ihr dann klarmachte, dass es auf die Dauer keine Fortsetzung des Mietverhältnisses geben kann, wie sie sagt. „Der Baum muss ganz langsam gefallen sein, denn der Schaden war gar nicht so groß.“ Lediglich ein Loch rissen die dicken Stämme in die Dachpappe, aber Schniering hatte fünf Tage lang Angst, dass der Baum weiter abrutschen und das Haus unbewohnbar machen könnte.

Auch das kreidet sie der Stadt an. Ihr Vorwurf: Die Vermieterin habe es auf eine Zerstörung des Hauses ankommen lassen und deshalb nichts unternommen, um die Pappel vom Dach zu entfernen. Die Geschichte könnte auch so gehen: Es brauchte ein Spezialunternehmen für die rund 16 Tonnen an Holz. Die waren aber dank Xavier wochenlang so ausgebucht, dass sie keine Kapazitäten für unerwartet erteilte Aufträge hatten.

Jeder Betroffene brauchte Geduld damals, aber wer hatte die schon. Schniering auch nicht. Kein Wunder, das Haus ist schließlich etwas gebrechlich, und seine Bewohnerin fühlte plötzlich seine Verwundbarkeit – und damit auch ihre eigene. „Hier sind doch alle meine Sachen drin, und meine Katze lebt hier.“ Vor allem sie ist der Grund, warum sich Schniering weigerte, vorübergehend in einem Hotel unterzukommen. Niemals würde sie diejenigen, die sie liebt, allein zurücklassen, und ihre Katze ist nicht für die Stube gemacht. Also blieb die Quickborner Lehrertochter, hielt tapfer aus, hoffte und bangte. Dabei hätte die Stadt ihr eine Interimsunterkunft gezahlt.

Aber das Verhältnis ins Quickborner Rathaus ist nicht gut. Vor allem wirft sie den Verwaltungsmitarbeitern vor, nie wirklich befriedigende Antworten auf ihre Fragen zu geben. „Mit mir spricht einfach niemand, in all der Zeit nicht.“ In ihre Abrechnung bezieht sie die Parteien gleich mit ein. Politiker hätten sich mit einer Ausnahme überhaupt noch nicht blicken lassen. Dabei kämpft sie schon so lange für das Haus.

Das eben nicht irgendeins ist. Es lohne sich, zu investieren und es zu erhalten, sagt sie und stellt klar, dass sie diese Herkulesaufgabe übernommen hätte. Es fehlt ein Anschluss an das Trinkwassernetz. Wer am Eingang zum Himmelmoor wohnt, hat nur Brunnenwasser zur Verfügung, und das ist belastet. „Der Eisengehalt ist sehr hoch, deshalb muss man vorsichtig sein, wenn man es nutzt.“ Schniering geht davon aus, dass einst nicht tief genug gebohrt wurde. Jedenfalls schleppt sie Trinkwasser in Kanistern ran, damit sie kochen kann.

Die Elektrik müsste wohl komplett erneuert werden, das sieht auch Schniering so. „Ich habe ja schon angefangen.“ Der überdachte Eingang etwa mit der Holztreppe ist neu. Sie hat die im Original erhaltenen Fußböden abgeschliffen und sich den Stuck vorgenommen.

An einer Stelle in ihrem kombinierten Wohn- und Arbeitszimmer, hier steht auch der heimelige Wärme verbreitende Kamin, hat sie unter dem Putz verborgenen Backstein freigelegt. Allein das dadurch entstandene Quadrat vermittelt einen Eindruck davon, wie das Häuschen aussehen könnte, wenn man kontinuierlich investieren würde. Nicht mehr ihr Bier, so schwer ihr diese Erkenntnis auch fällt. Stattdessen hat Schniering angefangen, ihre Habe in Kisten zu verstauen und zu sichten, was wirklich mit umziehen soll.

Damit wird sie die nächsten Monate beschäftigt sein, denn in dem Haus steckt ihr ganzes Leben. Die Bilder an den Wänden, die mehrarmigen Leuchter, die russische Trachtenhaube – Schniering wird in dem neuen Domizil für jedes einen neuen Platz finden müssen. Und hofft verzweifelt, dass sie das Haus am Eingang zum Himmelmoor nicht im Stich lässt. Bis es soweit ist, bekommt sie mutmaßlich noch mehrmals Besuch von Beleuchtern, Kameraleuten und Schauspielern. Die verwunschene Immobilie ist beliebter Drehort für Fernsehproduktionen. Für November und Dezember hat sich bereits wieder ein Team angesagt.

Und dann gibt es noch ein Happy-End zu vermelden. Die 52-Jährige zieht im kommenden Jahr auf den historischen Bauernhof ihres Lebensgefährten - mit Katze, Pferd und ihrem Lebens-Sammelsurium. Kennengelernt hat sie ihn, als die Pappel fast den Holzvogel Breshniev gekillt hätte. Da war die Feuerwehr gefragt, die ihr am Ende half, die Stämme vom Hausdach zu holen. Der Mann ihres riesigen Herzens ist ein Kamerad.