Zeugen gesucht : Versuchter Raub auf 19-Jährigen in Norderstedt

Zwei Männer forderten den jungen Mann auf, Wertsachen herauszugeben.

von Caroline Hofmann

27. April 2020, 14:39 Uhr

Norderstedt | Ein 19-Jähriger ist am Sonnabend (25. April) gegen 20.50 Uhr am Jörg-Peter-Hahn-Platz in Norderstedt überfallen und verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg jetzt mit.

Demnach sollen zwei männliche Personen aus einer mehrköpfigen Jugendgruppe heraus den 19-Jährigen angesprochen und die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Der Norderstedter ignorierte die Aufforderung und versuchte, seinen Weg fortzusetzen.

Täter hielten den jungen Mann fest

Daraufhin hielt einer der Männer ihn an den Armen fest und trat dem jungen Mann gegen die Beine. Währenddessen soll der zweite Mann ihn erneut aufgefordert haben, Wertsachen herauszugeben. Nachdem der Geschädigte sich weiterhin weigerte, habe der erste Täter von ihm abgelassen, woraufhin der 19-Jährige gestürzt sei. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Fahndung verlief erfolglos

Die beiden Täter und die Gruppe entfernten sich anschließend zu Fuß in Richtung U-Bahnhof „Norderstedt-Mitte“. Der 19-Jährige ging nach Hause und informierte von dort aus die Polizei. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und Spuren gesichert.

Hinweise auf Täter und Fluchtrichtung gesucht

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter und die weitere Fluchtrichtung geben können. Die Tatverdächtigen sollen etwa 19 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Einer der Täter hatte schwarze Haare und trug eine Cap und dunkle Hose.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (040) 528060 entgegen.

