Polizei sucht Zeugen : Versuchter Einbruch in Norderstedter Kita – Täter flüchten ohne Beute

Anwohner hatten „typische Tatgeräusche“ wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Die Täter ergriffen die Flucht.

von Caroline Hofmann

08. Februar 2021, 14:30 Uhr

Norderstedt | In einer Norderstedter Kita im Schulweg 30 ist es am Montag (8. Februar) zu einem versuchten Einbruch gekommen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories mit. Demnach hatten Unbekannte gegen 1.25 Uhr versucht, sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Dabei waren der oder die Täter offenbar so laut, dass Anwohner die „typischen Tatgeräusche“ wahrnahmen und die Polizei verständigten.

Sachschaden von einigen hundert Euro

Die Einbrecher verließen den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Bei dem Versuch, in das Gebäude einzudringen, wurde ein Sachschaden von einigen hundert Euro verursacht.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat, möge sich bei der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Rufnummer (040) 528 060 melden.