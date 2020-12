Hasloh : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht nach drei Frauen

Als die mutmaßlichen Täterinnen bemerkten, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht.

von Caroline Hofmann

14. Dezember 2020, 13:06 Uhr

Hasloh | In der Gemeinde Hasloh haben offenbar drei Frauen am Donnerstag (10. Dezember) versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als sie bemerkten, dass eine Zeugin sie beobachtete, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Hinweisgebern, unter anderem zur Identität der Frauen.

Dritte Täterin stand Schmiere

Laut Polizeisprecherin Sandra Firsching bemerkte die Zeugin gegen 12.15 Uhr die drei verdächtigen Frauen vor einem Einfamilienhaus in der Ladestraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten zwei von ihnen, gewaltsam Zutritt zum Haus zu erlangen, während die dritte Täterin Schmiere stand.

„Beim Erblicken der Zeugin flüchteten die drei augenscheinlich jungen Täterinnen über die Bahngleise der AKN in Richtung Dorfstraße“, so Firsching. Ob die Frauen am Ende auch etwas gestohlen haben, steht laut Polizei noch nicht fest.

So werden die Frauen beschrieben:

Die drei etwa 20 Jahre alten Frauen werden wie folgt beschrieben: Eine Täterin trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eventuell mit Tarnfleck, schwarzer Mund-Nasen-Schutz. Eine andere Täterin war bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzen Schuhen sowie einer Kapuzenjacke. Die dritte junge Frau war mit einer Kapuzenjacke bekleidet.

Polizei sucht Zeugen

Die Pinneberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die drei Frauen in Hasloh oder der Umgebung gesehen haben, sich unter der Rufnummer (04101) 2020 zu melden.