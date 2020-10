Zeugen gesucht : Versuchter Diebstahl eines Porsche 911 in Norderstedt

Der Besitzer des Fahrzeugs beobachtete die Männer bei dem versuchten Diebstahl und konnte sie vertreiben.

von Caroline Hofmann

12. Oktober 2020, 13:51 Uhr

Norderstedt | Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (10. Oktober) in der Straße Grüner Weg in Norderstedt versucht, einen Porsche 911 zu stehlen. Laut Polizeidirektion Bad Segeberg handelt es sich um zwei Täter, die gegen 2.30 Uhr den Versuch starteten. Sie wurden allerdings vom Besitzer beobachtet und letztlich vertrieben.

So sahen die Täter aus:

Wohin die beiden Männer geflohen sind, ist unbekannt. Einer soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein und trug dunkle Kleidung. Der zweite war etwa 1,75 Meter groß, trug eine helle Jacke, Jeans und hatte braune, kurze Haare.

Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (040) 52 80 60 bei der Kriminalpolizei Norderstedt zu melden.

