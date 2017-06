„On Stage“ : Vernissage beim Kunstverein

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thoelen 1 von 2

Quickborn | „An diesem Freitag gibt es auch für mich eine ganz neue Erfahrung: Solo-Schlagzeug als musikalische Darbietung auf einer Vernissage“, postete Andi Rohde, Drummer der St. Paulianer Band Ohrenfeindt auf Facebook. Es solle für die Besucher der Vernissage, organisiert vom Quickborner Kunstverein, eine besondere Einführung in die Ausstellung „On Stage“ werden, sagte auch Kurator und stellvertretender Vorsitzender Edwin Zaft zur Begrüßung der Gäste im Haus des Kunstvereins in der Kieler Straße 149 in Quickborn. Weiteres Highlight: Während der Percussion-Improvisation Rohdes fertige Meinhard Raschke Zeichnungen des Schlagzeugers an.

„On Stage“ bringt den Musiker Rohde, den Zeichner Raschke sowie den Fotografen Miroslav Menschenkind in einer Ausstellung zusammen. Allen gemeinsam ist die Liebe und Leidenschaft zur Musik. Raschke und Menschenkind visualisieren dabei die Emotionen, die auf der Bühne, hinter der Bühne und ganz privat bei den Musikern selbst entstehen und frei werden.

Der 1939 in Küstrin geborene und 1956 nach Hamburg übergesiedelte Raschke startete in jungen Jahren mit einer Malerlehre bevor er an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studierte. Mit seinen modernen Zeichnungen halte er Momente fest, die zum Nachdenken anregen, aber auch eine inspirierende Wirkung haben. „Man kann sich in einen Rausch reinzeichnen“, beschreibt der Künstler sein Wirken. „On Stage“ zeigt Raschkes Zeichnungen von Musikern, die sich ebenso in einem Rausch befinden. Dem Betrachter erscheint es, als wenn die Töne auf den Zeichnungen Gestalt annähmen und hörbar würden.

Demgegenüber hatte der Kunstverein die Fotografien von Menschenkind gestellt. Der Fotograf, Filmemacher und Künstler wurde bekannt durch sein 2009 erschienenes Buch „Hamburg away“ über die HSV-Fans. 2014 sorgte er mit seiner „Kuscheltier-Schlachterei“ in der Hamburger Xpon-Art Gallery für erhebliches Aufsehen. Seine Leidenschaft, die er in den 1990er Jahren entdeckte, als er noch mit einer einfachen kleinen Kamera unterwegs war, gilt der Konzertfotografie. Und hier sind es vor allem die Schwarz-Weiß-Fotos, die es ihm angetan haben. Schwarz-Weiß konzentriere sich nur auf das Wesentliche, auf den Augenblick der Fotografie, auf den Augenblick, der alles erzählen könne. Auf die Frage nach seinen persönlichen Favoriten zeigte Menschenkind auf sein Foto von Rocklegende Pete Doherty. „Wer ihn kennt, der weiß, dass er genauso ist“, kommentierte der Fotograf den Augenblick, den er auf der Großen Freiheit 36 von dem Sänger eingefangen hat. Sein zweites Lieblingsfoto zeigt Ray Cappo von der amerikanischen Hardcore Punkband „Youth of today“, wie er seinen begeisterten Fans das Mikrofon hinhält. „Das ist die Musik, mit der ich groß geworden bin“, erzählte Menschenkind.

Die Vernissage erfreute sich vieler Besucher. Unter den Gästen waren auch Elke Ferro-Goldstein, Vorsitzende des Kreiskulturverbandes Pinneberg, Kreispräsident Burkhard Tiemann (CDU), Bürgermeister Thomas Köppl (CDU), Bürgervorsteher Henning Meyn (CDU) sowie der Starfotograf Hartwig „Valdi“ Valdmanis.

von Natascha Thoelen

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:00 Uhr