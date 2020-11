Polizei sucht : Vermisst in Norderstedt: Wer hat Karin W. gesehen?

Die 79-Jährige wird seit Mittwoch (4. November) vermisst. Zuletzt wurde die Norderstedterin im Hamburger Jüthornweg gesehen.

von Caroline Hofmann

05. November 2020, 16:00 Uhr

Norderstedt | Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Mittwoch (4. November) wird die 79-jährige Karin W. aus Norderstedt vermisst. Den Ermittlern zufolge wurde sie am Tag ihres Verschwindens zuletzt gegen 17 Uhr im Hamburger Jüthornweg gesehen. Ein Personenspürhund verlor die Spur der Vermissten in der Holzmühlenstraße in Hamburg. Alle Suchaktionen verliefen bislang erfolglos. Sie ist zu Fuß unterwegs.

Sie findet selbstständig nicht nach Hause

Die 79-Jährige leidet an Demenz und dürfte demnach nicht selbstständig nach Hause finden. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat weißes Haar bis zum Kinn. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen dunklen Pullover und einen dunklen Rock, der über die Knie reicht. Außerdem soll sie eine schwarze Tasche bei sich haben.

Wer hat die Norderstedterin gesehen?

Die Kriminalpolizei Norderstedt wendet sich jetzt mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Wer Hinweise geben kann, möge sich an die 110 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.