Verkauf von Land rettet Elleraus Etat

Finanzfachmann warnt vor steigenden Defiziten

von Claudia Ellersiek

08. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Der Leiter des Fachbereichs Finanzsteuerung und Investitionsplanung im Norderstedter Rathaus, Jens Rapude (Foto), hat die Ellerauer Gemeindevertreter vor einem Finanzdebakel in den kommenden Jahren gewarnt. Gleichzeitig appellierte er an die Fraktionen, den geplanten Konsolidierungskurs nicht weiter aufzuschieben und dabei auch schmerzhafte Einschnitten einzukalkulieren. „Wenn Sie so weitermachen, sind die Rücklagen demnächst aufgebraucht“, sagte er und forderte, Steuererhöhungen dürften kein Tabuthema sein.

Der Finanzexperte meldet sich zu einem Zeitpunkt zu Wort, da die Beratungen für den neuen Doppelhaushalt gerade abgeschlossen und das Zahlenwerk vorgestellt wurden. In den beiden kommenden Jahren schließt der jeweilige Etat demnach mit einem Überschuss ab. 2019 werden es 440 000 Euro sein, ein Jahr später 100 000 Euro. Für Rapude kein Grund zur Entspannung.

„Der Haushalt für 2019 stützt sich auf Grundstücksverkäufe mit einem Volumen von rund 1 Million Euro. Wenn das nicht wäre, hätten Sie schon in dem Jahr ein Defizit von rund 600 000 Euro“, sagte er. Die Prognose für die Haushaltsjahre ab 2021 bezeichnete Rapude als „richtig schlecht“. Nach ersten Schätzungen sei davon auszugehen, dass der Etat für 2021 mit einem Minus in Höhe von 850 000 Euro abschließen wird. „Es geht nicht mehr ständig bergauf“, sagte er und kündigte unter anderem einen Rückgang der Gewerbesteuer an. Gleichzeitig kritisierte Rapude den Personalaufwand der Gemeinde als zu hoch. „Wenn Sie das nächste Mal einen Haushalt aufstellen, diskutieren Sie alles durch und stellen Sie alles in Frage.“

BVE-Haushaltsexperte Heiner Hahn teilt die Bedenken und hält deshalb offenbar auch eine Erhöhung der Kitagebühren in Zukunft für nicht ausgeschlossen. „Wir haben in diesem Bereich bereits ein jährliches Defizit von 1,8 Millionen Euro. Das ist nicht tragbar“, sagte er. Es sei Zeit für unbequeme politische Entscheidungen. Noch gibt es Hoffnung auf Überschüsse aus den vorangegangenen Jahren. Die entsprechenden Abschlüsse werden derzeit erstellt. Sicher ist, dass Ellerau im vergangenen Jahre einen Überschuss in Höhe von 2 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Das Geld wird dringend gebraucht, um die Defizite aus den Jahren 2014 und 2015 aufzufangen.