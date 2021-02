Einzigartig im Kreis Pinneberg : Vanessa Schmidt und Mario Brillinger holen die Marktschwärmerei nach Bönningstedt

Die Produkte werden online gekauft und auf dem Markt persönlich direkt beim Erzeuger abgeholt.

Bönningstedt | Immer mehr Menschen wollen genau wissen, was in ihren alltäglichen Lebensmitteln wirklich steckt. Wo kommen sie her, wie wurden sie hergestellt und von wem? Alles Fragen, die die meisten Lebensmittelverpackungen nicht preisgeben. Das sehen auch Vanessa S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.