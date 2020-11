Zeugen gesucht : Van auf Parkplatz am AKN-Bahnhof Quickborn-Süd in Flammen – war es Brandstiftung?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht zunächst von Brandstiftung aus.

von Claudia Ellersiek

11. November 2020, 16:12 Uhr

Quickborn | Nach dem Brand eines Vans der Marke Volkswagen in Quickborn hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gehen die Beamten nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Firsching von Brandstiftung aus. Weitere Erkenntnisse erhoffen sie sich demnach von Augenzeugen.

Rund 65.000 Euro Schaden

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (8. November) in der Zeit zwischen 4 und 5 Uhr. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte es auf dem Pendlerparkplatz an der AKN-Haltestelle Quickborn-Süd abgestellt. „Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt“, teilte Firsching gegenüber shz.de mit. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei rund 65.000 Euro.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Nun interessiert sich die Kripo vor allem für auffällige Beobachtungen, die Zeugen in der genannten Zeit im Bereich AKN-Bahnhof Quickborn-Süd, Heidkampstraße und Elsensee-Gymnasium gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer (04101) 2020 erbeten.