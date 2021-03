Reiterhof-Mord in Quickborn : „Unfassbar und falsche Vorwürfe“: Angeklagter bestreitet tödliche Schüsse

Er habe den Mord weder geplant noch ausgeführt, sagte Jens P. vor Gericht.

Itzehoe/Quickborn | Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) hat der 41-jährige Angeklagte Jens P. am Dienstag (30. März) vor dem Landgericht Itzehoe die Tat bestritten. Am Ende einer mehrstündigen Einlassung sagte der Beschuldigte, dass er den Mord weder geplant noch ausgeführt habe. Er hoffe, dass der Täter gefunden wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.