Flüchtiger Unfallfahrer : Unfallflucht in Quickborn – Fahrer von Ford Focus gesucht

Quickborn | Ein Fahrer, der am Dienstagabend im Harksheider Weg in Quickborn (Kreis Pinneberg) Unfallflucht begangenen hat, wird von der Polizei gesucht. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, soll der bisher Unbekannte gegen 21.30 Uhr diverse Schäden an Verkehrszeichen und Leitpfosten entlang der Fahrbahn verursacht haben. Daraufhin habe er seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Der Fahrer sei mit einem blauen Ford Focus mit Segeberger-Kennzeichen unterwegs gewesen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem Fahrer des Fords machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter (04106) 63000 der Polizei Quickborn mitzuteilen. Den Unfallverursacher fordert die Polizei auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

