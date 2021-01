10.000-Euro-Schaden : Unfallflucht in Norderstedt: Autofahrer kollidiert mit parkenden Autos und fährt davon

Nach Angaben einer Zeugin stieg der Unfallverursacher kurz nach der Kollision aus, setzte danach aber unverrichteter Dinge seine Fahrt fort.

von Caroline Hofmann

08. Januar 2021, 15:55 Uhr

Norderstedt | Nachdem ein männlicher Fahrer zwei am Straßenrand parkende Autos stark beschädigt hat, ist die Norderstedter Polizei jetzt auch der Suche nach Zeugen. Wie Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories mitteilte, hörte eine Zeugin am Mittwoch (6. Januar) gegen 21.50 Uhr „typische Unfallgeräusche“ am Friedrichsgaber Weg in Norderstedt.

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro

Demnach beobachtete sie, wie der männliche Fahrer mit einem grauen Wagen den Friedrichsgaber Weg in Richtung Norden fuhr. Wenige Meter hinter der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße kam er plötzlich rechts von der schneematschigen Fahrbahn ab und schrammte an zwei auf dem Parkseitenstreifen abgestellten Autos entlang. Dabei handelt es sich um einen Mercedes und einen BMW.

Kurz nach der Kollision verließ der Fahrer sein Fahrzeug, begutachtete den angerichteten Schaden und fuhr dann unverrichteter Dinge in Richtung Norden weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Nähere Angaben zum Fahrer oder dem Pkw konnte die Zeugin nicht machen, so Hädicke-Schories.

Polizei sucht Zeugen

Nun ist die Polizei auch der Suche nach weiteren Zeugen. Wer zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit der Norderstedter Polizei unter der Rufnummer (040) 528 060 in Verbindung setzen. Weiter fordert die Polizei den Unfallverursacher auf, sich umgehend zu melden.