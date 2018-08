Kreis Segeberg : Unfall in Norderstedt – zwei Schwerverletzte

Der Unfallverursacher wollte sein Auto Zeugenaussagen zufolge wenden und stieß mit dem anderen Wagen zusammen.

von Florian Büh

05. August 2018, 19:06 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ereignete sich am Sonntagnachmittag Am Exerzierplatz in Norderstedt. Nach Zeugenaussagen wollte der Fahrer eines silbernen Renault das Fahrzeug mit Kennzeichen aus Winsen/Luhe verbotenerweise wenden. Dabei kollidierte er mit einem abbiegenden Audi. Alle drei Insassen im Audi waren Frauen. Die Mitfahrerin auf der Rückbank wurde so schwer verletzt, dass sie nicht mehr ansprechbar war. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Audi kam genau wie die beiden Insassen aus dem Renault in die nach Henstedt-Ulzburg. Die Beifahrerin aus dem Audi wurde in das Krankenhaus in Langenhorn gebracht.

Ein Sachverständiger ist vor Ort mit der Rekonstruktion und Sicherung von Spuren beschäftigt. Erst danach können die Fahrzeuge abgeschleppt und die Straße wieder freigegeben werden.

