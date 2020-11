Bei Quickborn : Unfall auf der A7: VW-Fahrer verursacht Zusammenstoß und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall auf der Autobahn beobachtet haben und Hinweise zu dem VW-Fahrer geben können.

von Caroline Hofmann

06. November 2020, 17:30 Uhr

Quickborn | Auf der A7 auf Höhe Quickborn hat es am Freitag (6. November) gegen 8.10 Uhr gekracht. An einem Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Ein Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Das ist passiert:

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines schwarzen VW Up auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden. Neben ihm, auf der mittleren Spur, fuhr ein 58-jähriger Volvo-Fahrer. Links daneben war ein 51-jähriger Mann mit seinem BMW Cabrio. Als der VW-Fahrer einen Lkw überholen wollte, zog er unmittelbar auf die mittlere Spur. Um einen Zusammenprall zu verhindern, versuchte der Volvo-Fahrer nach links auszuweichen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der BMW-Fahrer es allerdings nicht vermeiden, dem Volvo hinten draufzufahren.

Der Mann am Steuer des VW Up setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete vom Unfallort. Der 51-jährige Fahrer des BMW wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeiautobahnrevier Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Angaben zum Fahrer des VW Up machen kann, möge sich unter der Rufnummer (04321) 94 525 20 melden.