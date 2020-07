Polizei sucht Zeugen : Unfall auf Barmstedter Straße in Quickborn: Verursacher begeht Fahrerflucht

Ein weißer Kastenwagen ist von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Fahrzeug eines 54-jährigen Haslohers zusammengestoßen.

von Caroline Hofmann

09. Juli 2020, 13:19 Uhr

Quickborn | Auf der Barmstedter Straße (L111) ist es am Dienstag (7. Juli) gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg kam ein weißer Kastenwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fahrzeug eines 54-jährigen Haslohers in einer Linkskurse in Höhe des Dyrsenweges zusammen. Nach der leichten Kollision setzte der Unfallverursacher offenbar seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Ermittler suchen Zeugen

Ebenso zunächst der Hasloher, dessen Fahrzeug beschädigt wurde. Bei der nächsten Gelegenheit wendete er allerdings, fuhr zurück zum Unfallort fuhr, traf den Beschuldigten aber nicht mehr an. Die Beamten der Quickborner Polizeistation nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen weißen Kastenwagen geben können. Die Polizei ist unter der Rufnummer (04106) 63000 zu erreichen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?