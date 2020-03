Versuchter Handtaschenraub : Unbekannter attackiert Quickbornerin: Frau leicht verletzt

Nachdem sie eine Sparkassen-Filiale verlasen hat, wird die Frau überfallen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

von Claudia Ellersiek

09. März 2020, 12:19 Uhr

Quickborn | Eine 48 Jahre alte Quickbornerin ist bei einem versuchten Handtaschenraub leicht verletzt worden. Bei der Suche nach dem bislang unbekannten Täter hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mann war dem Opfer aufgefallen

Zusammen mit ihrer Tochter hatte die Frau am Freitag (6. März) gegen 14 Uhr die Sparkassen-Filiale in der Kieler Straße in Quickborn betreten. Schon dabei sei ihr ein Mann aufgefallen, der vor dem Gebäude der gegenüberliegenden Apotheke stand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg jetzt mitteilte. Als beide die Sparkasse wieder verließen, stand der mutmaßliche Täter bereits am Gebäude der Bank, griff die Frau von hinten an, als sie passierte, stieß sie zu Boden und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt.

Erst als ein aufmerksamer Zeuge einschritt, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Steffen Büntjen, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Der Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf, verlor den mutmaßlichen Räuber an der Einmündung zur Bahnhofstraße allerdings aus den Augen. „Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief negativ“, so Büntjen.

Täterbeschreibung liegt vor

Nun hofft die ermittelnde Kriminalpolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach Aussage Büntjens ist der mutmaßliche Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt des Überfalls war er mit einer blauen Sportjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben.

Hinweis nimmt die Kripo Pinneberg unter Telefon (04101)2020 entgegen.

