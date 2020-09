Polizei sucht Zeugen : Unbekannte zerstechen Reifen von 15 Fahrzeugen in Norderstedt

Bei manchen Autos wurden sogar alle vier Reifen zerstört. Insgesamt wurde ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht.

von Caroline Hofmann

15. September 2020, 13:55 Uhr

Norderstedt | In der Nacht zu Dienstag (15. September) haben Unbekannte in Norderstedt die Reifen von mindestens 15 Fahrzeugen zerstochen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories mit. Demnach waren die Autos in den Straßen Birkenweg, Ochsenzoller Straße, Möhlenbarg und Windmöhlenstieg geparkt. Der oder die Täter müssen zwischen 18.15 Uhr (am 14. September) und 5.45 Uhr zugeschlagen haben.

In dieser Zeit wurden pro Fahrzeug teilweise bis zu vier Reifen zerstochen. Kai Hädicke-Schories, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Laut Polizei steht die genaue Anzahl der beschädigten Fahrzeuge noch nicht fest. Insgesamt geht sie aber von einem Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich aus.

Wer hat etwas beobachtet?

Wer zum Tatzeitpunkt in den Straßen etwas beobachtet hat, möge sich mit der Polizei Norderstedt unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.

