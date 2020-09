Auto in Quickborn demoliert : Unbekannte treten auf Audi ein und zerstechen zwei Reifen

Für die erheblichen Beschädigungen hatten die Täter ein Zeitfenster von 20 Minuten.

von Claudia Ellersiek

11. September 2020, 14:45 Uhr

Quickborn | Die bislang unbekannten Täter brauchten höchstens 20 Minuten, dann hatten sie das Fahrzeug erheblich beschädigt: Am Mittwochabend (9. September) ist ein in der Straße Am Freibad in Quickborn abgestellter Audi 80 durch Tritte demoliert worden. Außerdem wurden zwei Reifen zerstochen. Das hat Kai Hädicke-Schories, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt.

Täter entkamen unerkannt

Demnach nahmen sich die Randalierer den dunkelroten Pkw in der Zeit von 21.45 bis 22.05 Uhr vor. Danach entkamen sie offenbar unerkannt. Nun sucht die ermittelnde Quickborner Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, seine Beobachtungen unter Telefon (0 41 06) 6 30 00 mitzuteilen.

