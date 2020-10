Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Jeep Cherokee in Norderstedt

Der Besitzer hatte sein Auto in der Nähe seines Wohnortes abgestellt.

von Caroline Hofmann

30. Oktober 2020, 12:15 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt haben bislang Unbekannte am Donnerstagabend (29. Oktober) einen Jeep Cherokee gestohlen. Laut Polizeisprecherin Sandra Firsching war das Fahrzeug in der Ulzburger Straße abgestellt worden. Der oder die Täter müssen zwischen 18.45 und 21.20 Uhr zugeschlagen haben.

Haifischantenne als besonderes Merkmal

Der 30-jährige Besitzer hatte den Geländewagen in der Nähe seines Wohnortes abgestellt. Das braune Oberklasse-Fahrzeug hat als besonderes Merkmal eine Haifischantenne auf dem Dach. Der Wert des SUV liegt laut Polizei bei 35.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Norderstedter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit Personen an dem Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (040) 52 80 60 entgegen.