Zeugen gesucht : Unbekannte stehlen BWM von Hofeinfahrt in Norderstedt

von Caroline Hofmann

02. September 2020, 16:16 Uhr

Norderstedt | Dreister Diebstahl in Norderstedt: In der Nacht zu Mittwoch (2. September) ist ein BMW von einem Grundstück gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Mittwoch mitteilte, stand das Fahrzeug auf einer Hofeinfahrt zwischen der Glasmoorstraße und der Neuen Straße.

Auto wurde gegen 2 Uhr gestohlen

Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Unbekannten den geparkten Wagen um kurz vor 2 Uhr gestohlen haben. Es handelt sich um einen BMW 430d Gran Coupé in Schwarz mit einem Segeberger Kennzeichen. Der Geschädigte erstattete direkt Strafanzeige.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die in den vorherigen Tagen beziehungsweise zur Tatzeit etwas beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.

