Golfer in Quickborn bestohlen : Unbekannte Diebe brechen Porsche auf und erbeuten zwei Handtaschen samt Inhalt

Die Täter brachen einen Porsche auf und fanden im zweiten Fall das Auto geöffnet vor.

von Claudia Ellersiek

05. Oktober 2020, 16:09 Uhr

Quickborn | Unbekannte Diebe haben am Sonntag (4. Oktober) auf den Parkplätzen von zwei Golf-Clubs in Quickborn zugeschlagen. Die dabei verursachten Schäden und den Wert der Beute beziffert die Polizei nach ersten Ermittlungen auf mehrere 10.000 Euro. Da es noch keine Hinweise auf den oder die Täter gibt, setzt die Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Auto stand offen

Erstes Opfer ist der Fahrer eines Ford Kuga, der am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Gelände des Clubs Red Golf Quickborn im Harksheider Weg seine Sportausrüstung auslud und ins Clubhaus trug. Die Täter nutzten nach Angaben der Polizei ein kurzes Zeitfenster von fünf Minuten, in denen das geöffnete Auto unbeaufsichtigt war, um Bargeld und hochwertige Smartphones zu stehlen.

Zwei Handtaschen sind verschwunden

In der Zeit von 11 bis 15.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Golf-Clubs An der Pinnau in der Pinneberger Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Die Täter brachen einen Porsche Macan auf und ließen zwei hochwertige Handtaschen samt Inhalt mitgehen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Täter sogar beobachtet haben, werden gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei unter Telefon (04106) 6 30 00 in Verbindung zu setzen.

