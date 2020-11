Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen Kleintransporter in Norderstedt auf und stehlen Werkzeug

Mit ihrer Beute flüchten der oder die Täter in bislang unbekannte Richtung.

von Caroline Hofmann

12. November 2020, 11:45 Uhr

Norderstedt | Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10. bis 11. November) in Norderstedt ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Der Kleintransporter stand nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg auf einem Hotelparkplatz an der Niendorfer Straße gegenüber vom Kahlenkamp. Dort müssen der oder die Täter in der Zeit von 19.30 bis 6.15 Uhr zugeschnappt haben.

Bei zwei Fahrzeugen blieb es beim Versuch

Sie erbeuteten diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. An zwei weiteren Fahrzeugen in der Straße fanden die Ermittler später ebenfalls Spuren. Hier blieb es allerdings offenbar beim Versuch des Aufbrechens. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Zeugen gesucht

In diesem Zusammenhang ist die Kriminalpolizei Norderstedt jetzt auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Tatnacht etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 528060 in Verbindung setzen.