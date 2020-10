Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Norderstedter Wohnhaus ein

Die Täter durchwühlten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen.

von Caroline Hofmann

14. Oktober 2020, 12:40 Uhr

Norderstedt | Unbekannte sind am Dienstag (13. Oktober) in ein Wohnhaus im Ohlaustieg in Norderstedt eingebrochen und haben Wertgegenstände gestohlen. Das teilte Kai Hädicke-Schories von der Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Demnach müssen der oder die Täter zwischen 8 und 12.30 Uhr gewaltsam in das Haus eingedrungen sein. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht vor Ort.

Sachschaden steht noch nicht fest

Sie durchwühlten alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Was sie genau gestohlen haben und wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen, die während der Tatzeit etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0 41 01) 20 20 zu melden.

