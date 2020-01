Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Quickborn : Unbekannte blockieren Straße

Blockaden aus Absperrbaken und Tannenbäumen machten Quickborner Straße Am Freibad unpassierbar.

von Claudia Ellersiek

06. Januar 2020, 11:45 Uhr

Quickborn | Die Polizei in Quickborn sucht nach drei Fällen von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in der Nacht von Sonnabend (4. Januar) auf Sonntag (5. Januar) Zeugen.

Laut Einsatzbericht hatten Unbekannte gegen 22 Uhr in der Straße Am Freibad die komplette Fahrbahn mit Metallgittern blockiert, die zur Abgrenzung des dort eingerichteten Sammelplatzes für Tannenbäume dienen. Eine Streifenwagenbesatzung entfernte die Gitter, musste jedoch knapp zwei Stunden später wieder anrücken. Diesmal waren es Tannenbäume, die die Fahrbahn versperrten.

Zeugen hatten zuvor eine Gruppe von Jugendlichen gesehen. Zwei 14- bis 16-Jährige, die von den Polizisten angetroffen wurden, konnten allerdings nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Kurz vor 1 Uhr lag dann erneut eine größere Anzahl an Bäumen auf der Straße. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter (0 41 06) 6 30 00 zu melden.